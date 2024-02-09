Сырский и Умеров провели первое совещание. Что обсуждали
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский и Умеров провели первое совещание. Что обсуждали

Министерство обороны Украины
Сырский и Умеров
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Отдельное внимание первого совещания нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рутсема Умерова было уделено недавно созданным Силам беспилотных систем.

Умеров и Сырский обсудили подробный план действий ВСУ на 2024 год

Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с Главнокомандующим генерал-полковником Александром Сырским.

Об этом сообщает в Facebook оборонное ведомство.

Отмечается, что на встрече обсуждался вопрос детального плана действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год.

Чрезвычайно важный вопрос – налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями. Фокус – на действенную систему ротаций и отдыха подразделений

Р.Умеров

Р.Умеров

Министр обороны

Министр обороны и Главнокомандующий также обсудили повышение качества обучения, обеспечение учебных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

Отдельное внимание было уделено новому роду сил ВСУ – Силам беспилотных систем.

Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное – технические задачи по разработке новых образцов. Тех, кто создаст нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание! – подытожил министр обороны.

Смена Главнокомандующего ВСУ в Украине

8 февраля президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Вместо Залужного на этот пост глава государства назначил генерал-полковника Александра Сырского. Он считает, что 2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе обороны.

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что решение президента о системном обновлении руководящего состава Вооруженных сил Украины, включая главнокомандующего, было необходимо по нескольким причинам.

Этот шаг, в частности, был вызван необходимостью пересмотреть тактику действий, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году".

Среди причин увольнения Залужного – непредоставление военного плана на 2024 год, пишет The Times. Также то, что генерал напрямую вел переговоры с союзниками о поставках оружия и исключил Министерство обороны из этого процесса.

8 февраля Зеленский подписал указ о присвоении генералу Валерию Залужному званию Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Звание генералу присвоено за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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