Умеров предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии

Умеров при встрече с Ландсбергисом выразил благодарность правительству и народу Литвы за «непреклонную поддержку Украины» и внес предложение о проведении совместного для Литвы, Эстонии, Латвии и Украины мероприятия по изготовлению вооружения.
Умеров встретился с Ландсбергисом по поводу форума оборонных индустрий
Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, в ходе которой предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии.
Об этом Министерство обороны Украины сообщило в Facebook.
Глава Минобороны проинформировал Ландсбергиса о текущей ситуации на фронте и выразил благодарность правительству и народу Литвы за «непреклонную поддержку Украины», в частности, за лидерство в противоминной коалиции.
Ландсбергис со своей стороны заявил о заинтересованности Литвы в изучении военного опыта Украины по отражению российской агрессии, а также в углублении кооперации в сфере передовых военных технологий.
Литва и Украина обсудили производство дронов
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в Киев 25 января. В рамках своего визита министр посетил, в частности, Харьковскую область, где за средства Литвы будет возведено укрытие.
27 января состоялись переговоры Ландсбергиса с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ключевой темой было определение общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд Вооруженных сил Украины.
Во время совместной пресс-конференции Кулеба сказал, что у Литвы есть технологии, а у Украины есть возможности масштабировать производство дронов. Это была главная тема переговоров.
Кулеба добавил, что они также обсудили вопросы замороженных активов РФ и санкций, а также разблокирования предоставления помощи Украине из Европейского фонда мира.
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