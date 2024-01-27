Умеров предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии

Умеров при встрече с Ландсбергисом выразил благодарность правительству и народу Литвы за «непреклонную поддержку Украины» и внес предложение о проведении совместного для Литвы, Эстонии, Латвии и Украины мероприятия по изготовлению вооружения.

Умеров встретился с Ландсбергисом по поводу форума оборонных индустрий

Министр обороны Рустем Умеров провел встречу с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, в ходе которой предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии.

Об этом Министерство обороны Украины сообщило в Facebook.

К участию в форуме будут приглашены представители правительств, военной индустрии, а также инвесторы, которых должны убедить, что это удачные инвестиции, которые будут иметь высокий уровень капитализации, - отметил Умеров. Поделиться

Глава Минобороны проинформировал Ландсбергиса о текущей ситуации на фронте и выразил благодарность правительству и народу Литвы за «непреклонную поддержку Украины», в частности, за лидерство в противоминной коалиции.

Ландсбергис со своей стороны заявил о заинтересованности Литвы в изучении военного опыта Украины по отражению российской агрессии, а также в углублении кооперации в сфере передовых военных технологий.

Мы очень ценим то, что находясь в состоянии войны, вы находите возможности делиться с нами опытом и предлагать вашу помощь Литве. Мы продолжим тренировать ваших солдат, но мы в свою очередь нуждаемся в обучении наших генералов, – заметил глава МИД. Поделиться

Литва и Украина обсудили производство дронов

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в Киев 25 января. В рамках своего визита министр посетил, в частности, Харьковскую область, где за средства Литвы будет возведено укрытие.

27 января состоялись переговоры Ландсбергиса с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ключевой темой было определение общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд Вооруженных сил Украины.

Во время совместной пресс-конференции Кулеба сказал, что у Литвы есть технологии, а у Украины есть возможности масштабировать производство дронов. Это была главная тема переговоров.

Есть четкое понимание, что, как и когда мы будем делать для того, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве беспилотников дало максимальный результат в кратчайшие сроки. Поделиться

Кулеба добавил, что они также обсудили вопросы замороженных активов РФ и санкций, а также разблокирования предоставления помощи Украине из Европейского фонда мира.