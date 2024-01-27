27 января в Киев приехал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он обсудил со своим коллегой Дмитрием Кулебой общие шаги по изготовлению беспилотников для нужд украинской армии.
Литва и Украина обсудили производство дронов
Во время совместной пресс-конференции Кулеба сказал, что у Литвы есть технологии, а у Украины есть возможности масштабировать производство дронов. Это была главная тема переговоров.
Кулеба добавил, что они также обсудили вопросы замороженных активов РФ и санкций, а также разблокирования предоставления помощи Украине из Европейского фонда мира.
Украина и Литва планируют совместно производить дроны
Накануне Ландсбергис заявил, что было бы глупо и безответственно не изучить уроки вторжения РФ в Украину. Он считает, что опыт войны Украины может быть актуален для Литвы.
По словам министра, способ ведения войны меняется, поэтому Литве следует учиться у украинцев, почти два года воюющих против российского вторжения.
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