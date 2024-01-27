27 января в Киев приехал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он обсудил со своим коллегой Дмитрием Кулебой общие шаги по изготовлению беспилотников для нужд украинской армии.

Литва и Украина обсудили производство дронов

Во время совместной пресс-конференции Кулеба сказал, что у Литвы есть технологии, а у Украины есть возможности масштабировать производство дронов. Это была главная тема переговоров.

Есть четкое понимание, что, как и когда мы будем делать, для того, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве беспилотников дало максимальный результат в кратчайшие сроки. Поделиться

Кулеба добавил, что они также обсудили вопросы замороженных активов РФ и санкций, а также разблокирования предоставления помощи Украине из Европейского фонда мира.

У нас есть общие обнадеживающие ожидания от заседания Совета ЕС, которое состоится 1 февраля. Также есть прогресс открытия Европейского фонда мира, ведь он был заблокирован из-за позиции отдельных стран-членов ЕС. Но работаем над его разблокировкой. И есть шаги в этом направлении. Поделиться

Украина и Литва планируют совместно производить дроны

Накануне Ландсбергис заявил, что было бы глупо и безответственно не изучить уроки вторжения РФ в Украину. Он считает, что опыт войны Украины может быть актуален для Литвы.

Можно говорить и о совместном производстве (беспилотников – ред). Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву. С нашей помощью, ну и, возможно, частично для себя, если бы мы смогли снабдить их необходимыми дронами, — сказал Ландсбергис. Поделиться

По словам министра, способ ведения войны меняется, поэтому Литве следует учиться у украинцев, почти два года воюющих против российского вторжения.