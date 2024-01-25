К Коалиции дронов для Украины присоединились еще две страны — Минобороны

Швеция и Великобритания сообщили, что присоединяются к недавно созданной коалиции дронов. Ее ранее создали Украина и Латвия.

В Коалиции дронов для Украины уже четыре страны

В частности, министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил об этом решении во время заседания Контактной группы по обороне Украины 23 января.

Также о намерении присоединиться к коалиции и стать ее солидером вместе с Латвией объявила Великобритания.

Коалицию дронов и РЭБ создали Украина и Латвия. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев. Теперь она насчитывает четыре страны-участницы.

Воевать должны технологии, а не люди. Коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней. Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью, подчеркнула заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Поделиться

Ранее Черногоренко представила партнерам потребность Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, защищающих критическую инфраструктуру.

Что известно о коалиции дронов

В начале декабря министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

Через месяц Спрудс сообщил, что к инициированной Латвией коалиции дронов, которые передадут Украине в рамках оборонной помощи, присоединяются уже около двадцати стран.