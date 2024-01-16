Латвия формирует коалицию для отправки дронов Украине — Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации

Латвия формирует коалицию для отправки дронов Украине — Bloomberg

дрон
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Источник:  Bloomberg

Глава обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о формировании коалиции почти из 20 стран для вооружения сил обороны Украины «тысячами» новых беспилотных летательных аппаратов.

Латвия формирует коалицию для отправки дронов Украины

Основная цель — сделать все, чтобы больше таких дронов было доставлено и в Украину, — сказал Спрудс в интервью в Риге в понедельник.

Он добавил, что в современной войне ударные БПЛА играют колоссальную роль и определяют результаты в поле боя.

Сколько в Украине производителей боеприпасов для дронов

В Украине по состоянию на 22 декабря работают более 50 государственных и частных производителей боеприпасов для БпЛА, которые могут производить боеприпасы массой от 300 граммов до 10 килограммов, различных видов, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram, комментируя наличие у страны возможностей для такого производства.

По словам Министра, дерегуляция в этом сегменте позволила развиваться значительному количеству новых производителей. Сейчас команда Министерства обороны Украины активно проводит испытания разработок и достаточно быстро ставит боеприпасы для беспилотников на вооружение. Как заверил Камышин, началась системная контрактация.

Боеприпасы для дронов должны производиться в заводских условиях, а не в окопах. И заводы к этому готовы, подытожил он.

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