Латвия формирует коалицию для отправки дронов Украине — Bloomberg

Глава обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о формировании коалиции почти из 20 стран для вооружения сил обороны Украины «тысячами» новых беспилотных летательных аппаратов.

Латвия формирует коалицию для отправки дронов Украины

Основная цель — сделать все, чтобы больше таких дронов было доставлено и в Украину, — сказал Спрудс в интервью в Риге в понедельник. Поделиться

Он добавил, что в современной войне ударные БПЛА играют колоссальную роль и определяют результаты в поле боя.

Сколько в Украине производителей боеприпасов для дронов

В Украине по состоянию на 22 декабря работают более 50 государственных и частных производителей боеприпасов для БпЛА, которые могут производить боеприпасы массой от 300 граммов до 10 килограммов, различных видов, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram, комментируя наличие у страны возможностей для такого производства.

По словам Министра, дерегуляция в этом сегменте позволила развиваться значительному количеству новых производителей. Сейчас команда Министерства обороны Украины активно проводит испытания разработок и достаточно быстро ставит боеприпасы для беспилотников на вооружение. Как заверил Камышин, началась системная контрактация.