Латвія формує коаліцію для відправки дронів Україні — Bloomberg

Глава оборони Латвії Андріс Спрудс заявив про формування коаліції майже з 20 країн для озброєння Сил оборони України «тисячами» нових безпілотних літальних апаратів.

Латвія формує коаліцію для відправки дронів Україні

Основна мета — зробити все, щоб якнайбільше таких дронів було доставлено і в Україну, — сказав Спрудс в інтерв'ю в Ризі в понеділок. Поширити

Він додав, що у сучасній війні ударні БПЛА грають колосальну роль та визначають результати на полі бою.

Скільки в Україні виробників боєприпасів для дронів

В Україні станом на 22 грудня працюють понад 50 державних і приватних виробників боєприпасів для БпЛА, які можуть виготовляти боєприпаси масою від 300 грамів до 10 кілограмів, різних видів, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram, коментуючи наявність у країни спроможностей для такого виробництва.

За словами міністра, дерегуляція в цьому сегменті дозволила розвиватися значній кількості нових виробників. Зараз команда Міністерства оборони України активно проводить випробування розробок і “доволі швидко” ставить боєприпаси для безпілотників на озброєння. Як запевнив Камишін, почалася системна контрактація.