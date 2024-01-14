Рогозін бідкається через "осине гніздо" українських дронів на Запорізькому напрямку

Колишній генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін поскаржився на різке збільшення кількості дронів у ЗСУ. Зокрема, він заявив, що тепер ледь не у кожному піхотному взводі ЗСУ є відділення операторів дронів.
Рогозіна налякала кількість українських дронів на Запорізькому напрямку
Одіозний Дмитро Рогозін побачив по всьому Запорізькому фронту "карусель українських дронів". Вони непомітні, проте коли окупанти потрапляють у прифронтове село, вони опиняються ніби в осиному гнізді, "довкола них все аж дзижчить".
Він пожалівся, що через роботу FPV-дронів окупанти не можуть провести ротацію на позиціях на цьому напрямку. Також поплічник Путіна наголосив, що окупаційним військам необхідно вибиратись зі скрутного становища та розробити технічну відповідь.
Також Рогозін поскаржився на спекулянтів у Росії, які надають армії вироби, які в 3-4 (чи навіть більше) разів дорожчі. За такі дії, за його словами росіян, причетних до спекуляцій, необхідно розстрілювати.
Українці можуть допомогти з дронами ЗСУ
Учасники проєкту “Народний дрон” збирають безпілотники для української армії. Приєднатися можливо всім бажаючим.
Під час навчання українці отримають доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.
Федоров зазначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. За словами міністра, це дуже високий показник для пілотної збірки.
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