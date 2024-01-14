Рогозін бідкається через "осине гніздо" українських дронів на Запорізькому напрямку

Колишній генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін поскаржився на різке збільшення кількості дронів у ЗСУ. Зокрема, він заявив, що тепер ледь не у кожному піхотному взводі ЗСУ є відділення операторів дронів.

Рогозіна налякала кількість українських дронів на Запорізькому напрямку

Одіозний Дмитро Рогозін побачив по всьому Запорізькому фронту "карусель українських дронів". Вони непомітні, проте коли окупанти потрапляють у прифронтове село, вони опиняються ніби в осиному гнізді, "довкола них все аж дзижчить".

Біля в'їзду в повітрі чергують FPV-дрони супротивника. Попарно. Один відразу атакує, інший фіксує ураження та атакує тих, хто поспішає на допомогу постраждалому…(). Вчора ворог атакував сусідній із нами підрозділ. За пів години прилетіло 25 дронів-камікадзе, з них 14 переслідували одну БМП. Якщо для них ціна цілі вища за втрату двох десятків FPV-дронів, вони їх не шкодують. І вони в них є надміру, – заявив ексглава "Роскосмосу". Поширити

Він пожалівся, що через роботу FPV-дронів окупанти не можуть провести ротацію на позиціях на цьому напрямку. Також поплічник Путіна наголосив, що окупаційним військам необхідно вибиратись зі скрутного становища та розробити технічну відповідь.

Ротація на позиціях стає непростим завданням, м'яко кажучи. Користуємося негодою, але з настанням холодів вона тут рідкість. Підле сонце світить невблаганно. Коротше, треба реагувати на цю нову дійсність, оперативно виробляти технічну відповідь, – заявив він. Поширити

Також Рогозін поскаржився на спекулянтів у Росії, які надають армії вироби, які в 3-4 (чи навіть більше) разів дорожчі. За такі дії, за його словами росіян, причетних до спекуляцій, необхідно розстрілювати.

Українці можуть допомогти з дронами ЗСУ

Учасники проєкту “Народний дрон” збирають безпілотники для української армії. Приєднатися можливо всім бажаючим.

Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них – проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон, – повідомив мінстр цифрової трансформації Михайло Федоров. Поширити

Під час навчання українці отримають доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.

Збираєте FPV – надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний – дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне. Поширити

Федоров зазначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. За словами міністра, це дуже високий показник для пілотної збірки.