Рогозин жалуется на "осиное гнездо" украинских дронов на Запорожском направлении

Бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на резкое увеличение количества дронов в ВСУ. В частности, он заявил, что теперь чуть ли не в каждом пехотном взводе ВСУ есть отделение операторов дронов.
Рогозина напугало количество украинских дронов на Запорожском направлении
Одиозный Дмитрий Рогозин увидел по всему Запорожскому фронту "карусель украинских дронов". Они незаметны, однако когда оккупанты попадают в прифронтовую деревню, они оказываются будто в осином гнезде, "вокруг них все жужжит".
Он посетовал, что из-за работы FPV-дронов оккупанты не могут провести ротацию на позициях в этом направлении. Также приспешник Путина подчеркнул, что оккупационным войскам необходимо выбираться из затруднительного положения и разработать технический ответ.
Также Рогозин пожаловался на спекулянтов в России, которые предоставляют армии изделия, которые в 3-4 (или даже больше) раза дороже. За такие действия, по его словам, россиян, причастных к спекуляциям, необходимо расстреливать.
Украинцы могут помочь с дронами ВСУ
Участники проекта "Народный дрон" собирают беспилотники для украинской армии. Присоединиться можно всем желающим.
Во время обучения украинцы получат доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхев инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы.
Федоров отметил, что участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. В общей сложности более 80% из них поступили на проверку к инструкторам Victory Drones в хорошем рабочем состоянии, остальное нужно было кое-что доработать. По словам министра, это очень высокий показатель для пилотного сборника.
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