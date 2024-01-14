Рогозин жалуется на "осиное гнездо" украинских дронов на Запорожском направлении

Бывший генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожаловался на резкое увеличение количества дронов в ВСУ. В частности, он заявил, что теперь чуть ли не в каждом пехотном взводе ВСУ есть отделение операторов дронов.

Рогозина напугало количество украинских дронов на Запорожском направлении

Одиозный Дмитрий Рогозин увидел по всему Запорожскому фронту "карусель украинских дронов". Они незаметны, однако когда оккупанты попадают в прифронтовую деревню, они оказываются будто в осином гнезде, "вокруг них все жужжит".

У въезда в воздухе дежурят FPV-дроны противника. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит в помощь пострадавшему…(). Вчера враг атаковал соседнее с нами подразделение. Через пол часа прилетело 25 дронов-камикадзе, из них 14 преследовали одну БМП. Если для них цена цели выше потери двух десятков FPV-дронов, они их не жалеют. И они у них есть излишне, – заявил экс-глава "Роскосмоса". Поделиться

Он посетовал, что из-за работы FPV-дронов оккупанты не могут провести ротацию на позициях в этом направлении. Также приспешник Путина подчеркнул, что оккупационным войскам необходимо выбираться из затруднительного положения и разработать технический ответ.

Ротация на позициях становится непростой задачей, мягко говоря. Пользуемся непогодой, но с наступлением холодов она здесь редкость. Подлое солнце светит неумолимо. Короче, нужно реагировать на эту новую действительность, оперативно производить технический ответ, – заявил он. Поделиться

Также Рогозин пожаловался на спекулянтов в России, которые предоставляют армии изделия, которые в 3-4 (или даже больше) раза дороже. За такие действия, по его словам, россиян, причастных к спекуляциям, необходимо расстреливать.

Украинцы могут помочь с дронами ВСУ

Участники проекта "Народный дрон" собирают беспилотники для украинской армии. Присоединиться можно всем желающим.

Украинцы постоянно создают крутые инициативы, чтобы помочь Силам обороны. Хочу рассказать об одной из них – проекте "Народный дрон" от Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas. Это инженерный курс, который научит вас, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон, – сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Поделиться

Во время обучения украинцы получат доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхев инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы.

Собираете FPV – отправляете инструкторам Victory Drones. После этого беспилотник проходит проверку качества сборки и испытания с тяжестью. Если тест успешен – дрон передадут военным. Старт курса каждые две недели. Обучение полностью бесплатно. Поделиться

Федоров отметил, что участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. В общей сложности более 80% из них поступили на проверку к инструкторам Victory Drones в хорошем рабочем состоянии, остальное нужно было кое-что доработать. По словам министра, это очень высокий показатель для пилотного сборника.