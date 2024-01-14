Захист від дронів. Громади можуть самостійно придбати станції РЕБ — ПС

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників для протидії ворожим ракетам і дронам. Адже це єдиний засіб, який відкрито продається для цивільних.

Децентралізація РЕБ: громади на місцях можуть убезпечити себе

Ігнат запропонував громадам на місцях спробувати протидіяти ракетним і дроновим атаками армії РФ.

Про це речник ПС сказав у ефірі телемарафону 14 січня.

Це стандартна практика (протидія ворожим повітряним атакам за допомогою засобів радіоелектронної боротьби – ред.). У нас є підприємства, які давно цим займаються. Зараз чимало цивільних підприємств долучені до виготовлення систем РЕБ. Поширити

Сьогодні в цьому напрямку ведеться активна робота. І це те, що можуть закуповувати місцеві громади, залучати ресурс. Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти – це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі, впевнений речник ПС.

Ігнат зазначив, що "ця робота вже проводиться".

Сьогодні керівники певних компаній вже думають про свій особистий захист, щоб захистити свої об’єкти. Це вже робиться… За цим майбутнє. Не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога, – сказав речник Повітряних сил. Поширити

Ракетно-дронові атаки по Україні

Під час комбінованої повітряної атаки Росії по Україні вранці 13 січня понад два десятки російських ракет та дронів не досягли цілей внаслідок самопідривів, влучання в безлюдні території та завдяки ефективній роботі українських засобів радіоелектронної боротьби.

В Інституті вивчення війни вважають, що виведення з ладу понад 20 повітряних цілей за допомогою "активних контрзаходів засобами радіоелектронної боротьби" може бути переломом українських можливостей радіоелектронної боротьби.