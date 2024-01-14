Захист від дронів. Громади можуть самостійно придбати станції РЕБ — ПС

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників для протидії ворожим ракетам і дронам. Адже це єдиний засіб, який відкрито продається для цивільних.
Децентралізація РЕБ: громади на місцях можуть убезпечити себе
Ігнат запропонував громадам на місцях спробувати протидіяти ракетним і дроновим атаками армії РФ.
Про це речник ПС сказав у ефірі телемарафону 14 січня.
Сьогодні в цьому напрямку ведеться активна робота. І це те, що можуть закуповувати місцеві громади, залучати ресурс. Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти – це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі, впевнений речник ПС.
Ігнат зазначив, що "ця робота вже проводиться".
Ракетно-дронові атаки по Україні
Під час комбінованої повітряної атаки Росії по Україні вранці 13 січня понад два десятки російських ракет та дронів не досягли цілей внаслідок самопідривів, влучання в безлюдні території та завдяки ефективній роботі українських засобів радіоелектронної боротьби.
В Інституті вивчення війни вважають, що виведення з ладу понад 20 повітряних цілей за допомогою "активних контрзаходів засобами радіоелектронної боротьби" може бути переломом українських можливостей радіоелектронної боротьби.
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