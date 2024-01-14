Защита от дронов. Громады могут самостоятельно приобрести станции РЭБ — ВС
Категория
Украина
Дата публикации

Защита от дронов. Громады могут самостоятельно приобрести станции РЭБ — ВС

РЭБ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что местные громады могут закупать средства РЭБ у гражданских производителей для противодействия вражеским ракетам и дронам. Ведь это единственное средство, которое открыто продается для цивильных.

Децентрализация РЭБ: громады на местах могут обезопасить себя

Игнат предложил громадам на местах попытаться противодействовать ракетным и дроновым атакам армии РФ.

Об этом пресс-секретарь ВС сказал в эфире телемарафона 14 января.

Это стандартная практика (противодействие вражеским воздушным атакам с помощью средств радиоэлектронной борьбы – ред.). У нас есть предприятия, давно этим занимающиеся. Сейчас многие гражданские предприятия приобщены к изготовлению систем РЭБ.

Сегодня в этом направлении ведется активная работа. И это то, что могут закупать местные общества, привлекать ресурс. Оружие же не купишь – стрелковое, пушки, и ПВО не купишь, но системы РЭБ, в том числе гражданских производителей, если они рабочие, их надо проверять – это помогает сохранить жизнь. И от дронов работает РЭБ, и может воздействовать на средства воздушного приступа противника. Ракета может быть отведена, не долететь до своей цели, уверен пресс-секретарь ВС.

Игнат отметил, что "эта работа уже проводится".

Сегодня руководители определенных компаний уже думают о своей личной защите, чтобы защитить свои объекты. Это уже делается… За этим будущее. Не нужно тратить дорогие ракеты, если можно таким образом остановить врага, – сказал спикер Воздушных сил.

Ракетно-дроновые атаки по Украине

Во время комбинированной воздушной атаки России по Украине утром 13 января более двух десятков российских ракет и дронов не достигли целей в результате самоподрывов, попадания на безлюдные территории и благодаря эффективной работе украинских средств радиоэлектронной борьбы.

В Институте изучения войны считают, что выведение из строя более 20 воздушных целей с помощью "активных контрмер средствами радиоэлектронной борьбы" может быть переломом украинских возможностей радиоэлектронной борьбы.

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