До Коаліції дронів для України приєдналося ще дві країни — Міноборони

Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів. Її раніше створили Україна і Латвія.
У Коаліції дронів для України вже чотири країни
Зокрема, міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.
Також про намір приєднатися до коаліції — і стати її співлідером разом із Латвією — оголосила Велика Британія.
Коаліцію дронів та РЕБ створили Україна та Латвія. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Тепер вона налічує чотири країни-учасниці.
Раніше Черногоренко презентувала партнерам потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.
Що відомо про коаліцію дронів
На початку грудня міністр оборони України Рустем Умеров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.
За місяць Спрудс повідомив, що до ініційованої Латвією коаліції дронів, які передадуть Україні в рамках оборонної допомоги, приєднуються вже близько двадцяти країн.
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