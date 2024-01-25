До Коаліції дронів для України приєдналося ще дві країни — Міноборони
Категорія
Україна
Дата публікації

До Коаліції дронів для України приєдналося ще дві країни — Міноборони

Міноборони України
Дрон
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Швеція і Велика Британія повідомили, що приєднуються до нещодавно створеної коаліції дронів. Її раніше створили Україна і Латвія.

У Коаліції дронів для України вже чотири країни

Зокрема, міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.

Також про намір приєднатися до коаліції — і стати її співлідером разом із Латвією — оголосила Велика Британія.

Коаліцію дронів та РЕБ створили Україна та Латвія. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Тепер вона налічує чотири країни-учасниці.

Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю, — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Раніше Черногоренко презентувала партнерам потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

Що відомо про коаліцію дронів

На початку грудня міністр оборони України Рустем Умеров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

За місяць Спрудс повідомив, що до ініційованої Латвією коаліції дронів, які передадуть Україні в рамках оборонної допомоги, приєднуються вже близько двадцяти країн.

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