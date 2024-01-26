Литва хочет перенять опыт Украины в войне

Ландсбергис добавил, что было бы глупо и безответственно не изучить уроки вторжения РФ в Украину. Он считает, что опыт войны Украины может быть актуален для Литвы.

Можно говорить и о совместном производстве (беспилотников – ред). Похоже, украинцы заинтересованы в возможном переносе части производства в Литву. С нашей помощью, ну и, возможно, частично для себя, если бы мы смогли снабдить их необходимыми дронами, — сказал Ландсбергис. Поделиться

По словам министра, способ ведения войны меняется, поэтому Литве следует учиться у украинцев, почти два года воюющих против российского вторжения.

Несколько лет назад, до начала войны, они не планировали бы такую войну, которую ведут сейчас, они бы не готовились к ходу войны — что беспилотники и другие средства являются ежедневным участником войны. Литва может перенять опыт. Мы прекрасно понимаем, что если мы готовимся к войне, то это может быть сродни географии, другим обстоятельствам. Этот опыт для нас актуален, — сказал глава литовской дипломатии. Поделиться

Он настаивает, что учиться у украинцев нужно сейчас.

Тем более что они готовы открывать друзьям свои книги о войне. Такой случай чрезвычайный. За те уроки, которые мы можем извлечь, была уплачена самая высокая цена, — добавил он. Поделиться

Украина произведет миллион БпЛА в 2024 году

Во время персконференции в декабре 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина должна в 2-24 году выработать миллион дронов.

Я поддерживаю производство и дронов, и боеприпасов, и оснащение подразделений. Нужна инфраструктура. Не советская, а современная, чтобы все работало быстро. Что касается производства — мы должны в следующем году произвести миллион дронов. Поделиться

20 декабря министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что в декабре Украина произвела более 50 тыс. FPV дронов.