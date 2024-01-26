Украина намерена частично перенести производство беспилотников в Литву. Об этом заявил литовский глава МИД Габриелюс Ландсбергис.
Литва хочет перенять опыт Украины в войне
Ландсбергис добавил, что было бы глупо и безответственно не изучить уроки вторжения РФ в Украину. Он считает, что опыт войны Украины может быть актуален для Литвы.
По словам министра, способ ведения войны меняется, поэтому Литве следует учиться у украинцев, почти два года воюющих против российского вторжения.
Он настаивает, что учиться у украинцев нужно сейчас.
Украина произведет миллион БпЛА в 2024 году
Во время персконференции в декабре 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина должна в 2-24 году выработать миллион дронов.
20 декабря министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что в декабре Украина произвела более 50 тыс. FPV дронов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-