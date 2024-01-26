Україна має намір частково перенести виробництво безпілотників до Литви. Про це заявив литовський глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс.
Литва хоче перейняти досвід України у війні
Ландсбергіс додав, що було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що досвід війни України може бути актуальним для Литви.
За словами міністра, спосіб ведення війни змінюється, тому Литві варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти російського вторгнення.
Він наполягає, що вчитися в українців треба зараз.
Україна виготовить мільйон БпЛА у 2024 році
Під час персконференції у грудні 2023 президент Зеленський заявив, що Україна має в 2-24 році виробити мільйон дронів.
20 грудня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що у грудны Україна виробила більше 50 тис FPV дронів.
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