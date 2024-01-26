Литва хоче перейняти досвід України у війні

Ландсбергіс додав, що було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що досвід війни України може бути актуальним для Литви.

Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників — ред). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами, — сказав Ландсбергіс. Поширити

За словами міністра, спосіб ведення війни змінюється, тому Литві варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти російського вторгнення.

Кілька років тому, до початку війни, вони б не планували таку війну, яку ведуть зараз, вони б не готувалися до перебігу війни — що безпілотники та інші засоби є щоденним учасником війни. Литва може перейняти досвід. Ми прекрасно розуміємо, що якщо ми готуємося до війни, то це може бути схоже через географію, через інші обставини. Цей досвід є для нас актуальним, — сказав глава литовської дипломатії. Поширити

Він наполягає, що вчитися в українців треба зараз.

Тим більше, що вони готові відкривати друзям свої книжки про війну. Така нагода надзвичайна. За ті уроки, які ми можемо винести, було сплачено найвищу ціну, — додав він. Поширити

Україна виготовить мільйон БпЛА у 2024 році

Під час персконференції у грудні 2023 президент Зеленський заявив, що Україна має в 2-24 році виробити мільйон дронів.

Я підтримую виробництво і дронів, і боєприпасів, і оснащення підрозділів. Потрібна інфраструктура. Не радянська, а сучасна, щоб все працювало швидко. Щодо виробництва — ми маємо в наступному році виробити мільйон дронів. Поширити

20 грудня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що у грудны Україна виробила більше 50 тис FPV дронів.