27 січня до Києва приїхав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він обговорив зі своїм колегою Дмитром Кулебою спільні кроки із виготовлення безпілотників для потреб української армії.
Литва та Україна обговорили виробництво дронів
Під час спільної пресконференції Кулеба сказав, що у Литви є технології, а в України є можливості масштабувати виробництво дронів. Це була ключова тема переговорів.
Кулеба додав, що вони також обговорили питання щодо заморожених активів РФ та санкцій, а також щодо розблокування надання допомоги Україні з Європейського фонду миру.
Україна і Литва планують спільно виробляти дрони
Напередодні Ландсбергіс заявив, що було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що досвід війни України може бути актуальним для Литви.
За словами міністра, спосіб ведення війни змінюється, тому Литві варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти російського вторгнення.
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