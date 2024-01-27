27 січня до Києва приїхав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він обговорив зі своїм колегою Дмитром Кулебою спільні кроки із виготовлення безпілотників для потреб української армії.

Литва та Україна обговорили виробництво дронів

Під час спільної пресконференції Кулеба сказав, що у Литви є технології, а в України є можливості масштабувати виробництво дронів. Це була ключова тема переговорів.

Є чітке розуміння, що, як, і коли ми будемо робити, для того, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві безпілотників дало максимальний результат у найкоротші терміни. Поширити

Кулеба додав, що вони також обговорили питання щодо заморожених активів РФ та санкцій, а також щодо розблокування надання допомоги Україні з Європейського фонду миру.

В нас є спільні обнадійливі очікування від засідання Ради ЄС, яка відбудеться 1 лютого. Також є прогрес щодо відкриття Європейського фонду миру, адже він був заблокований через позицію окремих країн-членів ЄС. Але працюємо над його розблокуванням. І є кроки у цьому напрямку. Поширити

Україна і Литва планують спільно виробляти дрони

Напередодні Ландсбергіс заявив, що було б нерозумно та безвідповідально не вивчити уроки вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що досвід війни України може бути актуальним для Литви.

Можна говорити і про спільне виробництво (безпілотників — ред). Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами, — сказав Ландсбергіс. Поширити

За словами міністра, спосіб ведення війни змінюється, тому Литві варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти російського вторгнення.