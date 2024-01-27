Умєров запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії

Умєров при зустрічі з Ландсберґісом висловив подяку уряду й народу Литви за «непохитну підтримку України» та вніс пропозицію проведення спільного для Литви, Естонії, Латвії та України заходу стосовно виготовлення озброєння.
Умєров зустрівся з Ландсберґісом щодо форуму оборонних індустрій
Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом, під час якої запропонував провести спільний форум оборонних індустрій України та країн Балтії.
Про це Міністерство оборони України повідомило у Facebook.
Очільник Міноборони поінформував Ландсберґіса про поточну ситуацію на фронті та висловив подяку уряду й народу Литви за «непохитну підтримку України», зокрема за лідерство у протимінній коаліції.
Ландсберґіс зі свого боку заявив про зацікавленість Литви у вивченні військового досвіду України щодо відсічі російської агресії, а також у поглибленні кооперації у сфері передових військових технологій.
Литва та Україна обговорили виробництво дронів
Глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсбергіс прибув до Києва 25 січня. У межах свого візиту міністр відвідав, зокрема, Харківську область, де за кошти Литви буде зведене укриття.
27 січня відбулися перемовини Ландсбергіса із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Ключовою темою було визначення спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб Збройних сил України.
Під час спільної пресконференції Кулеба сказав, що у Литви є технології, а в України є можливості масштабувати виробництво дронів. Це була ключова тема переговорів.
Кулеба додав, що вони також обговорили питання щодо заморожених активів РФ та санкцій, а також щодо розблокування надання допомоги Україні з Європейського фонду миру.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-