Умєров назвав спосіб перехитрити армію РФ на полі бою

Глава Міноборони Рустем Умєров переконаний, що Україна здатна перехитрити злочинну армію РФ за допомогою асеметричних дій.

Що допоможе Україні переграти злочинну армію РФ на полі бою

Ми можемо перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід. За рахунок інтеграції технологій, навчання, точного прийняття рішень і координації, - зазначив Умєров. Поширити

За його словами, Україна може досягти підвищення ефективності підбору персоналу, управління ланцюгом постачання і цифрових рішень.

Це забезпечить нам технологічну та стратегічну перевагу, - зазначив глава Міноборони. Поширити

Що потрібно Україні для прориву у війні

Глава Міноборони під час виступу у рамках засідання контактної групи з питань допомоги Україні у форматі “Рамштайн” зазначив, що українським військовим для досягнення прориву на фронті необхідні достатні обсяги військової техніки та боєприпасів, запасних частин та інфраструктури для технічного обслуговування західної техніки.

Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони, - підкреслив Умєров. Поширити

Також Умєров висловив вдячність усім країнам-партнерам, які підтримують Сили оборони України, зокрема, у розвитку коаліцій спроможностей. Водночас він наголосив на критичній необхідності нарощувати довгострокові пакети військової допомоги.

Зазначається, що МОУ готове співінвестувати в технології та спільне виробництво, ділитися "бойовим досвідом, сприяти укладенню довгострокових контрактів із зацікавленими компаніями".

На 18-му "Рамштайні" до складу української делегації окрім Умєрова також входять:

генерал-лейтенант Олександр Павлюк - перший заступник глави МОУ,

генерал Валерій Залужний - Головнокомандувач ЗСУ,

генерал-лейтенант Сергій Шаптала - начальник Генерального штабу ЗСУ,

генерал-лейтенант Кирило Буданов - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони,

Роман Машовець - заступник Керівника Офісу Президента,

генерал-майор Вадим Скібіцький - заступник Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Умєров про шалені втрати армії РФ в Україні

Глава Міноборони зазначив, що протягом близько двох останніх місяців розв’язаної Росією злочинної війни проти України окупаційна армія РФ втратила близько 54 тис солдатів у спробах просунутись вперед.

За оцінками Умєрова, кожен квадратний кілометр захопленої української землі обходиться армії країни-агресорки у 400 загиблих солдатів.

Вони жертвують в середньому 400 солдатами в обмін на один квадратний кілометр землі. З моменту нашої останньої зустрічі Росія втратила понад 54 тисячі солдатів. Проте ворог має необмежений мобілізаційний ресурс, - наголошує Умєров. Поширити

Він також оцінив спроби ворожих наступів в районі Бахмуту та Мар’їнки на Донеччині.

Навряд чи можна вважати досягненням те, що величезна військова промисловість Росії, вся армія агресора цілий рік захоплювала руїни двох міст - Бахмута та Мар'їнки, - зазначає глава Міноборони. Поширити

При цьому він попередив, що російські окупанти не припиняють спроб просунутись вперед, попри шалені втрати.

Противник використав вшестеро більше артилерійських снарядів, ніж українські сили. Незважаючи на свої ресурси та перевагу у виробництві зброї, Росія не наблизилася до своїх стратегічних цілей. Вся російська військова машина працює на повну силу, щоб атакувати маленькі українські села, - підкреслив глава Міноборони. Поширити

Умєров додав, що навіть за шестиразової артилерійської перевазі росіяни не змогли досягти "хоча б якогось суттєвого результату".