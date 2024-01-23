Новий "Рамштайн". Остін закликає партнерів надати Україні більше ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий "Рамштайн". Остін закликає партнерів надати Україні більше ППО

Засідання у форматі Рамштайн
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Джерело:  online.ua

Глава Пентагону Ллойд Остін під час виступу на 18 засіданні контактної групи з питань оборонної допомоги Україні у форматі “Рамштайн” закликав партнерів надати Україні більше систем ППО. 

Остін закликає партнерів надати Україні більше систем ППО

Путін продовжує жертвувати приголомшливою кількістю російських військ у своїй необдуманій і безрозсудній війні за своїм вибором. Путін сподівається, що ракети та безпілотники деморалізують український народ, зламають бойовий дух українських військових, — йдеться у заяві очільника Пентагону.

Остін наголосив, що партнери не повинні мати сумнівів у підтримці України.

Глава Міноборони США також зазначив, що Вашингтон, як і раніше, залишається зосередженим на підтримці України.

Він також додав, що глава Міноборони України Рустем Умєров на засіданні поінформує західних партнерів щодо ситуації на полі бою.

Боротьба України є важливою для усіх наших країн. Українські неймовірно хоробрі війська продовжують свою битву проти кремлівських загарбників на величезній лінії фронту на сході та півдні України за умов суворої зимової погоди, — зазначив Остін.

Чому партнери мають посилити підтримку України

Міністр нагадав, що Україна відвоювала понад половину території, яка була окупована з часу неспровокованого вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Наша підтримка для боротьби України проти тиранії робить усі наші країни більш захищеними. Якщо у нас здадуть нерви, якщо ми похитнемося, якщо ми не зможемо стримати інших потенційних агресорів, ми викличемо ще більше кровопролиття та хаосу. Тому, суверенна і захищена Україна є критично важливою для глобальної безпеки, і ми не повинні відмовлятися від нашої підтримки України, — наголошує очільник Пентагону.

Окремо він сказав, що не існує достовірних доказів про можливість використання наданого Україні американського озброєння не за призначенням, а Україна застосовує отриману зброю виключно з метою оборони від російської агресії.

Остін також сказав, що з часу минулого засідання у форматі Рамштайн, яке відбулося у листопаді 2023 року, такі країни як Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Велика Британія надали Україні значну військову допомогу на мільярди доларів.

Ми повинні зосереджуватися на негайних потребах України на полі бою та на наданні допомоги Україні зі зміцнення, модернізації і підтримання її Сил оборони на довгострокову перспективу, — зазначив глава Міноборони США.

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