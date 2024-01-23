Новий "Рамштайн". Остін закликає партнерів надати Україні більше ППО

Глава Пентагону Ллойд Остін під час виступу на 18 засіданні контактної групи з питань оборонної допомоги Україні у форматі “Рамштайн” закликав партнерів надати Україні більше систем ППО.
Остін закликає партнерів надати Україні більше систем ППО
Остін наголосив, що партнери не повинні мати сумнівів у підтримці України.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon at a virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/SBTX6R8Fs5— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 23, 2024
Глава Міноборони США також зазначив, що Вашингтон, як і раніше, залишається зосередженим на підтримці України.
Він також додав, що глава Міноборони України Рустем Умєров на засіданні поінформує західних партнерів щодо ситуації на полі бою.
Чому партнери мають посилити підтримку України
Міністр нагадав, що Україна відвоювала понад половину території, яка була окупована з часу неспровокованого вторгнення Росії у лютому 2022 року.
Окремо він сказав, що не існує достовірних доказів про можливість використання наданого Україні американського озброєння не за призначенням, а Україна застосовує отриману зброю виключно з метою оборони від російської агресії.
Остін також сказав, що з часу минулого засідання у форматі Рамштайн, яке відбулося у листопаді 2023 року, такі країни як Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Велика Британія надали Україні значну військову допомогу на мільярди доларів.
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