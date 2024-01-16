Пентагон оприлюднив дату проведення "Рамштайн-18"

Нова зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться вже наступного тижня. Вона запланована на 23 січня.
Що відомо про проведення нового Рамштайну
Як повідомили в Пентагоні, глава Міноборони США Ллойд Остін 16 січня поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.
У Пентагоні зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.
Що відомо про минулий "Рамштайн"
Востаннє союзники України зустрілися у форматі "Рамштайн" 22 листопада минулого року. У центрі уваги опинилося посилення української протиповітряної оборони (ППО) і допомога військам на фронті.
Тоді Ллойд Остін провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим, а також оголосив про виділення пакету на 100 млн доларів.
До нього увійшли:
зенітні ракети Stinger
високомобільна ракетна система (HIMARS) та додаткові боєприпаси
155-мм та 105-мм артилерійські снаряди
ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4
понад 3 млн патронів, боєприпаси для руйнування перешкод, спорядження для холодної погоди, запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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