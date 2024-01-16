Пентагон оприлюднив дату проведення "Рамштайн-18"
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Пентагон оприлюднив дату проведення "Рамштайн-18"

Міноборони США
Рамштайн

Нова зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться вже наступного тижня. Вона запланована на 23 січня.

Що відомо про проведення нового Рамштайну

Як повідомили в Пентагоні, глава Міноборони США Ллойд Остін 16 січня поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.

У Пентагоні зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.

Остін повторив, що Сполучені Штати і наша коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт, — додали в Міноборони США.

Що відомо про минулий "Рамштайн"

Востаннє союзники України зустрілися у форматі "Рамштайн" 22 листопада минулого року. У центрі уваги опинилося посилення української протиповітряної оборони (ППО) і допомога військам на фронті.

Тоді Ллойд Остін провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим, а також оголосив про виділення пакету на 100 млн доларів.

До нього увійшли:

  • зенітні ракети Stinger

  • високомобільна ракетна система (HIMARS) та додаткові боєприпаси

  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди

  • ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4

  • понад 3 млн патронів, боєприпаси для руйнування перешкод, спорядження для холодної погоди, запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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