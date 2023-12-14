У Пентагоні попередили про наслідки у разі відсутності грошей на допомогу Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

У Пентагоні попередили про наслідки у разі відсутності грошей на допомогу Україні

Пет Райдер
Джерело:  online.ua

За словами речника Пентагону Пета Райдера, якщо Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на фінансування подальшої військової допомоги Україні, Вашингтону доведеться обирати між власною боєготовністю та поставками озброєнь Києву. 

У Пентагоні попередили про наслідки у разі відсутності схвалення запиту на подальшу допомогу Україні

Райдер зазначив, що наразі у Міноборони США залишається близько 4,4 млрд доларів разом із ще 1 млрд у фонді надання допомоги за президентськими повноваженнями.

Звичайно, у нас є опція витратити всі 4,4 млрд доларів, але це важкий вибір. Зрештою, нам доведеться ухвалювати рішення щодо нашої власної боєготовності і наших можливостей продовжувати підтримувати Україну в тій мірі, в якій вона повинна підтримуватися на полі бою. Це причина, з якої ми просимо Конгрес схвалити запит на додаткове фінансування так швидко, як це можливо, - пояснив речник Пентагону.

У Білому домі критикують Конгрес за відмову схвалювати запит на подальшу допомогу Україні

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом.

Як ви чули вчора від президента, американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України, - зазначила речниця Білого дому.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лідер республіканців у Сенаті різко виступив проти припинення військової допомоги Україні
Мітч Макконнелл
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Практично неможливо. У Сенаті озвучили попередження Україні на тлі проблем з допомогою
Сенат США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сенат відмовився від канікул заради схвалення запиту на допомогу Україні
Конгрес США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм