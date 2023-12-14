У Пентагоні попередили про наслідки у разі відсутності грошей на допомогу Україні

За словами речника Пентагону Пета Райдера, якщо Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на фінансування подальшої військової допомоги Україні, Вашингтону доведеться обирати між власною боєготовністю та поставками озброєнь Києву.

У Пентагоні попередили про наслідки у разі відсутності схвалення запиту на подальшу допомогу Україні

Райдер зазначив, що наразі у Міноборони США залишається близько 4,4 млрд доларів разом із ще 1 млрд у фонді надання допомоги за президентськими повноваженнями.

Звичайно, у нас є опція витратити всі 4,4 млрд доларів, але це важкий вибір. Зрештою, нам доведеться ухвалювати рішення щодо нашої власної боєготовності і наших можливостей продовжувати підтримувати Україну в тій мірі, в якій вона повинна підтримуватися на полі бою. Це причина, з якої ми просимо Конгрес схвалити запит на додаткове фінансування так швидко, як це можливо, - пояснив речник Пентагону. Поширити

У Білому домі критикують Конгрес за відмову схвалювати запит на подальшу допомогу Україні

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом.