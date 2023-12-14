У Пентагоні попередили про наслідки у разі відсутності грошей на допомогу Україні

За словами речника Пентагону Пета Райдера, якщо Конгрес США не схвалить запит президента Джо Байдена на фінансування подальшої військової допомоги Україні, Вашингтону доведеться обирати між власною боєготовністю та поставками озброєнь Києву.
У Пентагоні попередили про наслідки у разі відсутності схвалення запиту на подальшу допомогу Україні
Райдер зазначив, що наразі у Міноборони США залишається близько 4,4 млрд доларів разом із ще 1 млрд у фонді надання допомоги за президентськими повноваженнями.
У Білому домі критикують Конгрес за відмову схвалювати запит на подальшу допомогу Україні
За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.
Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом.
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