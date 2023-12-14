В Пентагоне предупредили о последствиях в случае отсутствия денег на помощь Украине
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В Пентагоне предупредили о последствиях в случае отсутствия денег на помощь Украине

Пет Райдер
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Источник:  online.ua

По словам спикера Пентагона Пета Райдера, если Конгресс США не одобрит запрос президента Джо Байдена на финансирование дальнейшей военной помощи Украине, Вашингтону придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками вооружений Киеву.

В Пентагоне предупредили о последствиях при отсутствии одобрения запроса на дальнейшую помощь Украине

Райдер отметил, что в настоящее время у Минобороны США остается около 4,4 млрд долларов вместе с еще 1 млрд в фонде оказания помощи по президентским полномочиям.

Конечно, у нас есть опция потратить все 4,4 млрд долларов, но это трудный выбор. Наконец, нам придется принимать решение о нашей собственной боеготовности и наших возможностях продолжать поддерживать Украину в той мере, в какой она должна поддерживаться на поле боя. Это причина, по которой мы просим Конгресс одобрить запрос на дополнительное финансирование так быстро, как это возможно, - пояснил представитель Пентагона.

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По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда еще есть важная работа.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.

Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отвлекаться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Меньше с тем спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования неотложных потребностей для Украины, - отметила спикер Белого дома.

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