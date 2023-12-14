В Пентагоне предупредили о последствиях в случае отсутствия денег на помощь Украине

По словам спикера Пентагона Пета Райдера, если Конгресс США не одобрит запрос президента Джо Байдена на финансирование дальнейшей военной помощи Украине, Вашингтону придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками вооружений Киеву.
В Пентагоне предупредили о последствиях при отсутствии одобрения запроса на дальнейшую помощь Украине
Райдер отметил, что в настоящее время у Минобороны США остается около 4,4 млрд долларов вместе с еще 1 млрд в фонде оказания помощи по президентским полномочиям.
В Белом доме критикуют Конгресс за отказ одобрять запрос на дальнейшую помощь Украине
По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда еще есть важная работа.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.
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