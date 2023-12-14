Сенат отказался от каникул ради одобрения запроса о помощи Украине

Американские сенаторы решили не уходить на каникулы ради рассмотрения и принятия запроса президента США Джо Байдена на финансирование дальнейшей военной помощи Украине и Израилю.

Что известно о готовности Сената отказаться от каникул ради помощи Украине

Ожидается, что после заседания фракции мы вернемся на следующей неделе и попробуем закончить это дело... И, надеюсь, будет за что голосовать, – отметил представитель демократического большинства в Сенате Кори Букер. Поделиться

Сенат должен был уйти на каникулы еще сегодня, 14 декабря. Но лидер демократов в Сенате Чак Шумер собрал заседание фракции и сообщил, что переговоры о границе – вопросы, препятствующие выделению Украине более 60 млрд долларов нового финансирования – продвигаются достаточно быстро, чтобы продолжить работу верхней палаты Конгресса.

Республиканцы говорят, что действия на границе срочны. Если они серьезно настроены что-нибудь сделать, им не следует с таким стремлением идти домой. Предстоит еще много работы, - подчеркнул Шумер. Поделиться

Он напомнил членам республиканской партии, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы США отказались от Украины и думает, что добьется этого, в частности, с помощью экс-президента Дональда Трампа.

В Белом доме подвергли критике республиканцев за отказ одобрять запрос Байдена на помощь Украине

По словам представителя Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, представители Республиканской партии отправились на каникулы, так и не одобрив запрос Байдена на военную помощь Украине и Израилю.

Сегодня Путин сказал, что его агрессия в Украине продолжится, и мир будет только "когда наши цели будут достигнуты". Мы все знаем, что это значит. Я надеюсь, что республиканцы, месяцами державшие критическую помощь Украине в заложниках, четко услышали его месседж. Вместо этого они идут на каникулы, пока украинцы уходят в бой, - подчеркнул Кирби.

Какими могут быть последствия задержки военной помощи Украине со стороны США

Он подчеркнул, что из-за политического кризиса в Конгрессе США, связанного с позицией части представителей Республиканской партии относительно дальнейшей помощи Украине, украинцы вынуждены будут пережить больше обстрелов, ракетных атак и атак БПЛА со стороны преступной армии РФ.

Кирби подчеркнул, что только за последние 24-48 часов россияне нанесли удары по критической инфраструктуре.

Они нуждаются в нашей помощи. И она нужна им прямо сейчас, а не после егг-нога. Если этого недостаточно, чтобы изменить свое мнение, подумайте о своих интересах. Мы знаем, что происходящее в Украине влияет не только на Украину. Это не чужая война, Путин бросает вызов мировому порядку, который мы помогли построить, – подчеркнул Кирби.

Палата представителей завершила свое голосование в среду, 13 декабря. Ожидается, что ее члены в четверг, 14 декабря, уже вернутся в свои округа.

Последний день работы Сената также выпадает на 14 декабря. Обе палаты Конгресса США вернутся к работе 9 января 2024 года.