Сенат відмовився від канікул заради схвалення запиту на допомогу Україні

Американські сенатори вирішили не йти на канікули заради розгляду та ухвалення запиту президента США Джо Байдена на фінансування подальшої військової допомоги Україні та Ізраїлю.

Що відомо про готовність Сенату відмовитись від канікул заради допомоги Україні

Очікується, що після засідання фракції ми повернемось наступного тижня і спробуємо закінчити цю справу... І, сподіваюся, буде за що голосувати, - зазначив представник демократичної більшості у Сенаті Корі Букер. Поширити

Сенат мав піти на канікули ще сьогодні, 14 грудня. Але лідер демократів у Сенаті Чак Шумер зібрав засідання фракції і повідомив, що переговори про кордон - питання, яке перешкоджає виділенню Україні понад 60 млрд доларів нового фінансування - просуваються досить швидко, щоб продовжити роботу верхньої палати Конгресу.

Республіканці кажуть, що дії на кордоні термінові. Якщо вони серйозно налаштовані щось зробити, їм не слід з таким прагненням йти додому. Має бути ще багато роботи, - наголосив Шумер. Поширити

Він нагадав членам республіканської партії, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб США відмовилися від України і думає, що доб'ється цього, зокрема, за допомогою екс-президента Дональда Трампа.

У Білому домі розкритикували республіканців за відмову схвалювати запит Байдена на допомогу Україні

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, що представники Республіканської партії відправились на канікули, так і не схваливши запит Байдена на військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Сьогодні Путін сказав, що його агресія в Україні продовжиться, і мир буде тільки "коли наші цілі будуть досягнуті". Ми всі знаємо, що це означає. Я сподіваюся, що республіканці, які місяцями тримали критичну допомогу Україні в заручниках, чітко почули його меседж. Замість цього вони йдуть на канікули, поки українці йдуть в бій, - наголосив Кірбі.

Якими можуть бути наслідки затримки військової допомоги Україні з боку США

Він підкреслив, що через політичну кризу у Конгресі США, пов’язану із позицією частини представників Республіканської партії стосовно подальшої допомоги Україні, українці змушені будуть пережити більше обстрілів, ракетних атак та атак БпЛА з боку злочинної армії РФ.

Кірбі наголосив, що тільки за останні 24-48 годин росіянами були завдані удари по критичній інфраструктурі.

Вони потребують нашої допомоги. І вона потрібна їм прямо зараз, а не після егг-нога. Якщо цього недостатньо, щоб змінити свою думку, подумайте про власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, впливає не тільки на Україну. Це не чужа війна, Путін кидає виклик світовому порядку, який ми допомогли побудувати, - наголосив Кірбі.

Палата представників завершила свої голосування в середу, 13 грудня. Очікується, що її члени в четвер, 14 грудня, вже повернуться в свої округи.

Останній день роботи Сенату також припадає на 14 грудня. Обидві палати Конгресу США повернуться до роботи 9 січня 2024 року.