Лидер республиканцев в Сенате резко выступил против прекращения военной помощи Украине

Что известно о позиции республиканцев в Сенате по военной помощи Украине

По мнению Макконнела, нынешний момент является временем уникальной уязвимости США.

Честно говоря, я думаю, что Рональд Рейган бы перевернулся в могиле, если бы увидел, что мы не собираемся помогать Украине, - подчеркнул лидер Республиканцев в Сенате. Поделиться

Он подчеркнул, что прекращение военной помощи со стороны США станет катастрофой не только для Украины, но и Америки.

Для себя я все еще остаюсь республиканцем времен Рейгана. И я думаю, что это самый лучший путь для нас в будущем. Но посмотрите, в нашей демократии это решение принимают избиратели, – подчеркнул Макконнел. Поделиться

Что известно о ситуации в Палате представителей

Спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон предложил рассмотреть две временные бюджетные резолюции с целью недопустить шатдаун.

Первая часть должна покрыть расходы на госпрограммы, связанные, в частности, с сельским хозяйством, транспортом, военным строительством и некоторыми другими отраслями и должна действовать до 19 января следующего года.

Второй законопроект предусматривает финансирование других правительственных секторов до 2 февраля.

Джонсон сказал конгрессменам, что его план "остановит абсурдную традицию", когда парламент перед рождественскими каникулами загружают многомиллиардными "омнибусами". Омнибусными в США называют пакетные законопроекты, охватывающие темы, не связанные между собой.

Законопроекты Джонсона не предусматривают финансирование Украины, которое, по его словам, следует рассматривать отдельно от другой иностранной помощи. Также там нет финансирования для Израиля.

Запасным вариантом, по словам спикера, станет временный бюджет на весь год.

С 1 октября у США начался фискальный год, в который страна вошла без бюджета. Чтобы не допустить остановки работы федерального правительства США (так называемого шатдауна), обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию по финансированию федеральных расходов на 45 дней, пожертвовав в ней помощью Украине.

Срок действия этой резолюции истекает 17 ноября, то есть над США снова нависла угроза шатдауна.

Джонсон, ставший спикером в конце октября, обещал, что его первоочередной задачей будет предотвратить шатдаун.

В Белом доме план Джонсона подвергли критике, назвав его несерьезным.