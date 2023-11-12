Лідер республіканців у Сенаті різко виступив проти припинення військової допомоги Україні

Що відомо про позицію республіканців у Сенаті стосовно військової допомоги Україні

На думку Макконнела, нинішній момент є часом унікальної вразливості США.

Чесно кажучи, я думаю, що Рональд Рейган перевернувся б у могилі, якби побачив, що ми не збираємося допомагати Україні, - наголосив лідер Республіканців у Сенаті. Поширити

Він підкреслив, що припинення військової допомоги з боку США стане катастрофою не тільки для України, а й для Америки.

Для себе я все ще залишаюся республіканцем часів Рейгана. І я думаю, що це найкращий шлях для нас у майбутньому. Але подивіться, в нашій демократії це рішення приймають виборці, - підкреслив Макконнел. Поширити

Що відомо про ситуацію у Палаті представників

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон запропонував розглянути дві тимчасові бюджетні резолюції із метою недопустити шатдауну.

Зазначається, що перша частина має покрити витрати на держпрограми, пов'язані, зокрема, з сільським господарством, транспортом, військовим будівництвом та деякими іншими галузями і має діяти до 19 січня наступного року.

Другий законопроєкт передбачає фінансування інших урядових секторів діятиме до 2 лютого.

Джонсон сказав конгресменам, що його план "зупинить абсурдну традицію", коли парламент перед різдвяними канікулами завантажують багатомільярдними "омнібусами". Омнібусними у США називають пакетні законопроєкти, які охоплюють теми, не повʼязані між собою.

Законопроєкти Джонсона не передбачають фінансування України, яке, за його словами, потрібно розглядати окремо від іншої іноземної допомоги. Також там немає фінансування для Ізраїлю.

Запасним варіантом, за словами спікера, буде тимчасовий бюджет на весь рік.

З 1 жовтня у США почався фіскальний рік, у який країна увійшла без бюджету. Щоб не допустити зупинки роботи федерального уряду США (так званого шатдауну), обидві палати Конгресу США – Палата представників та Сенат – підтримали бюджетну резолюцію для фінансування федеральних видатків на 45 днів, пожертвувавши в ній допомогою Україні.

Термін дії цієї резолюції спливає 17 листопада, тобто над США знову нависла загроза шатдауну.

Джонсон, який став спікером наприкінці жовтня, обіцяв, що його першочерговим завданням буде запобігти шатдауну.

У Білому домі план Джонсона піддали критиці, назвавши його несерйозним.