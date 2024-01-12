Пентагон попередив про новий спільний план Росії та Китаю

Згідно з даними Міноборони США, РФ та Китай мають намір ослабити військову перевагу Штатів у космосі.

РФ та Китай хочуть підштовхнути США до нового конфлікту

З таким офіційним попередженням виступила заступниця глави Пентагону Кетлін Гікс.

Вона розповіла про те, що обидві диктатури почали розгортати засоби, які можуть бути спрямовані проти GPS та інших життєво важливих космічних систем.

У такий спосіб офіційні Москва та Пекін вирішили послабити військову космічну перевагу США та їхніх союзників.

Я хочу внести ясність: конфлікт не є неминучим ні в космосі, ні деінде. І Сполучені Штати зобов'язуються запобігати конфліктам шляхом стримування, даючи зрозуміти нашим конкурентам, що витрати на агресію набагато перевищать будь-які мислимі вигоди, - пояснила представниця Міноборони США. Поширити

За її словами, Космічне командування США відіграє вирішальну роль у розвитку, інноваціях, просуванні та практичній підтримці безпеки, стабільності, захищеності і стійкості космічної галузі.

Окрім того, Гікс додала, що Пентагон уже запустив сузір'я менших, більш стійких та дешевших супутників, ніж раніше – і їхня кількість постійно зростає.

Китай пропонує США мирне співіснування

1 січня офіційно стало відомо, що президент КНР Сі Цзіньпін у листі до американського лідера Джо Байдена заявив, що Пекін та Вашингтон повинні прагнути до "мирного співіснування".

За словами глави Китаю, протягом останніх 45 років китайсько-американські відносини “витримали шторми і просунулися вперед”.