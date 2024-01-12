Пентагон предупредил о новом совместном плане России и Китая
Категория
Политика
Дата публикации

Пентагон предупредил о новом совместном плане России и Китая

Минобороны США
Пентагон
Read in English
Читати українською

Согласно данным Минобороны США, РФ и Китай намерены ослабить военное превосходство Штатов в космосе.

РФ и Китай хотят подтолкнуть США к новому конфликту

С таким официальным предупреждением выступила заместитель главы Пентагона Кэтлин Гикс.

Она рассказала о том, что обе диктатуры начали разворачивать средства, которые могут быть направлены против GPS и других жизненно важных космических систем.

Таким образом официальные Москва и Пекин решили ослабить военное космическое превосходство США и их союзников.

Я хочу внести ясность: конфликт не неизбежен ни в космосе, ни где-либо. И Соединенные Штаты обязуются предотвращать конфликты путем сдерживания, давая понять нашим конкурентам, что затраты на агрессию намного превысят любые мыслимые выгоды, – объяснила представительница Минобороны США.

По ее словам, Космическое командование США играет решающую роль в развитии, инновациях, продвижении и практической поддержке безопасности, стабильности, защищенности и устойчивости космической отрасли.

Кроме того, Гикс добавила, что Пентагон уже запустил созвездие меньших, более устойчивых и более дешевых спутников, чем раньше – и их количество постоянно растет.

Китай предлагает США мирное сосуществование

1 января официально стало известно, что президент КНР Си Цзиньпин в письме американскому лидеру Джо Байдену заявил, что Пекин и Вашингтон должны стремиться к "мирному сосуществованию".

По словам главы Китая, за последние 45 лет китайско-американские отношения "выдержали штормы и продвинулись вперед".

Я с нетерпением жду развития прогресса, достигнутого нашими предшественниками, а также наших встреч и дискуссий, чтобы продолжать продвигать отношения между США и Китаем.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ использует китайские станки в военной промышленности — FT
верстат
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай ввел санкции против компаний из США за продажу оружия Тайваня
Китай
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай стал мировым лидером по экспорту авто благодаря продажам в РФ
Авто

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.