Пентагон предупредил о новом совместном плане России и Китая

РФ и Китай хотят подтолкнуть США к новому конфликту

С таким официальным предупреждением выступила заместитель главы Пентагона Кэтлин Гикс.

Она рассказала о том, что обе диктатуры начали разворачивать средства, которые могут быть направлены против GPS и других жизненно важных космических систем.

Таким образом официальные Москва и Пекин решили ослабить военное космическое превосходство США и их союзников.

Я хочу внести ясность: конфликт не неизбежен ни в космосе, ни где-либо. И Соединенные Штаты обязуются предотвращать конфликты путем сдерживания, давая понять нашим конкурентам, что затраты на агрессию намного превысят любые мыслимые выгоды, – объяснила представительница Минобороны США. Поделиться

По ее словам, Космическое командование США играет решающую роль в развитии, инновациях, продвижении и практической поддержке безопасности, стабильности, защищенности и устойчивости космической отрасли.

Кроме того, Гикс добавила, что Пентагон уже запустил созвездие меньших, более устойчивых и более дешевых спутников, чем раньше – и их количество постоянно растет.

Китай предлагает США мирное сосуществование

1 января официально стало известно, что президент КНР Си Цзиньпин в письме американскому лидеру Джо Байдену заявил, что Пекин и Вашингтон должны стремиться к "мирному сосуществованию".

По словам главы Китая, за последние 45 лет китайско-американские отношения "выдержали штормы и продвинулись вперед".