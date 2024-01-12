Пентагон предупредил о новом совместном плане России и Китая

Согласно данным Минобороны США, РФ и Китай намерены ослабить военное превосходство Штатов в космосе.
РФ и Китай хотят подтолкнуть США к новому конфликту
С таким официальным предупреждением выступила заместитель главы Пентагона Кэтлин Гикс.
Она рассказала о том, что обе диктатуры начали разворачивать средства, которые могут быть направлены против GPS и других жизненно важных космических систем.
Таким образом официальные Москва и Пекин решили ослабить военное космическое превосходство США и их союзников.
По ее словам, Космическое командование США играет решающую роль в развитии, инновациях, продвижении и практической поддержке безопасности, стабильности, защищенности и устойчивости космической отрасли.
Кроме того, Гикс добавила, что Пентагон уже запустил созвездие меньших, более устойчивых и более дешевых спутников, чем раньше – и их количество постоянно растет.
Китай предлагает США мирное сосуществование
1 января официально стало известно, что президент КНР Си Цзиньпин в письме американскому лидеру Джо Байдену заявил, что Пекин и Вашингтон должны стремиться к "мирному сосуществованию".
По словам главы Китая, за последние 45 лет китайско-американские отношения "выдержали штормы и продвинулись вперед".
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