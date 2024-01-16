Пентагон обнародовал дату проведения "Рамштайн-18"
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Пентагон обнародовал дату проведения "Рамштайн-18"

Минобороны США
Рамштайн
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Новая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится на следующей неделе. Она намечена на 23 января.

Что известно о проведении нового Рамштайна

Как сообщили в Пентагоне, глава Минобороны США Ллойд Остин 16 января поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости по ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 23 января.

В Пентагоне отметили, что он состоится в виртуальном формате.

Остин повторил, что Соединенные Штаты и наша коалиция, состоящая примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему привержены поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Два лидера пообещали поддерживать тесный контакт, добавили в Минобороны США.

Что известно о прошлом "Рамштайне"

В последний раз союзники Украины встретились в формате "Рамштайн" 22 ноября прошлого года. В центре внимания оказалось усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) и помощь войскам на фронте.

Тогда Ллойд Остин провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, а также объявил о выделении пакета в 100 млн долларов.

В него вошли:

  • зенитные ракеты Stinger

  • высокомобильная ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы

  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды

  • ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.

  • более 3 млн. патронов, боеприпасы для разрушения препятствий, снаряжения для холодной погоды, запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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