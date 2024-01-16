Пентагон обнародовал дату проведения "Рамштайн-18"

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится на следующей неделе. Она намечена на 23 января.
Что известно о проведении нового Рамштайна
Как сообщили в Пентагоне, глава Минобороны США Ллойд Остин 16 января поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости по ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 23 января.
В Пентагоне отметили, что он состоится в виртуальном формате.
Что известно о прошлом "Рамштайне"
В последний раз союзники Украины встретились в формате "Рамштайн" 22 ноября прошлого года. В центре внимания оказалось усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) и помощь войскам на фронте.
Тогда Ллойд Остин провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, а также объявил о выделении пакета в 100 млн долларов.
В него вошли:
зенитные ракеты Stinger
высокомобильная ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды
ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4.
более 3 млн. патронов, боеприпасы для разрушения препятствий, снаряжения для холодной погоды, запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-