Пентагон обнародовал дату проведения "Рамштайн-18"

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится на следующей неделе. Она намечена на 23 января.

Что известно о проведении нового Рамштайна

Как сообщили в Пентагоне, глава Минобороны США Ллойд Остин 16 января поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости по ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 23 января.

В Пентагоне отметили, что он состоится в виртуальном формате.

Остин повторил, что Соединенные Штаты и наша коалиция, состоящая примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему привержены поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Два лидера пообещали поддерживать тесный контакт, добавили в Минобороны США. Поделиться

Что известно о прошлом "Рамштайне"

В последний раз союзники Украины встретились в формате "Рамштайн" 22 ноября прошлого года. В центре внимания оказалось усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) и помощь войскам на фронте.

Тогда Ллойд Остин провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, а также объявил о выделении пакета в 100 млн долларов.

В него вошли: