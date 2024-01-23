Про що буде новий "Рамштайн" на тлі відсутності у США грошей для України — відповідь Пентагону

У Пентагоні назвали ключову тему найближчого засідання Контактної групи з питань оборони України, яка відбудеться 23 січня.

Про що буде новий "Рамштайн"

За словами речниці американського оборонного відомства Сабріни Сінгх, зустріч буде зосереджена на довгострокових потребах України.

Вона відбуватиметься у момент, коли США не мають грошей і не можуть надіслати боєприпаси та ракети, необхідні Україні для боротьби з Росією, оскільки рішення про пакет допомоги все ще не ухвалене у Конгресі.

Речниця Пентагону додала, що США сподіватимуться на допомогу Україні з боку інших союзників.

Незважаючи на те, що ми не можемо надати свою допомогу у сфері безпеки прямо зараз, наші партнери продовжують це робити, — сказала Сінгх. Поширити

В Естонії запропонували механізм збільшення допомоги України в рамках "Рамштайн"

Серед іншого Каллас запропонувала понад 50 країнам, представники яких входять до контактної групи з питань військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн”, спрямовувати на допомогу Києву еквівалент 0,25% власного щорічного ВВП.

За її словами, це дозволило б залучити щонайменше 120 млрд доларів на допомогу Україні.

Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах, — зазначила прем’єр-міністр Естонії. Поширити

Вона підкреслила, що запропонований Естонією план є дуже амбітним для членів НАТО, які вже не відповідають цільовим показникам витрат на оборону.

До того ж вона назвала цей план стабільним джерелом фінансування допомоги Україні.

Естонія підготувала для західних країн план військової стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну. План розрахований на три роки.

Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн", і це своєрідний заклик, який наочно демонструє, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.