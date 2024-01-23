О чем будет новый "Рамштайн" на фоне отсутствия у США денег для Украины — ответ Пентагона

В Пентагоне назвали ключевую тему ближайшего заседания Контактной группы по обороне Украины, которая состоится 23 января.

О чем будет новый "Рамштайн"

По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, встреча будет сосредоточена на долгосрочных потребностях Украины.

Она будет происходить в момент, когда у США нет денег и не могут послать боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для борьбы с Россией, поскольку решение о пакете помощи все еще не принято в Конгрессе.

Пресс-секретарь Пентагона добавила, что США будут надеяться на помощь Украине со стороны других союзников.

Несмотря на то, что мы не можем оказать свою помощь в сфере безопасности прямо сейчас, наши партнеры продолжают это делать, — сказала Сингх. Поделиться

В Эстонии предложили механизм увеличения помощи Украины в рамках "Рамштайна"

Среди прочего Каллас предложила более 50 странам, представители которых входят в контактную группу по вопросам военной помощи Украине в формате Рамштайн, направлять на помощь Киеву эквивалент 0,25% собственного ежегодного ВВП.

По ее словам, это позволило бы привлечь не менее 120 млрд долларов в помощь Украине.

Если мы сделаем все правильно, то нет смысла в этих мрачных прогнозах, — отметила премьер-министр Эстонии. Поделиться

Она подчеркнула, что предложенный Эстонией план очень амбициозен для членов НАТО, которые уже не отвечают целевым показателям расходов на оборону.

К тому же, она назвала этот план стабильным источником финансирования помощи Украине.

Эстония подготовила для западных стран план военной стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну. План рассчитан на три года.

Документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн", и это своеобразный призыв, наглядно демонстрирующий, что при консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой.