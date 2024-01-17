В Эстонии предложили механизм увеличения помощи Украины в рамках "Рамштайна"

Как в Эстонии предлагают увеличить помощь Украине

Среди прочего Каллас предложила более 50 странам, представители которых входят в контактную группу по вопросам военной помощи Украине в формате Рамштайн, направлять на помощь Киеву эквивалент 0,25% собственного ежегодного ВВП.

По ее словам, это позволило бы привлечь не менее 120 млрд долларов в помощь Украине.

Если мы сделаем все правильно, то нет смысла в этих мрачных прогнозах, - отметила премьер-министр Эстонии. Поделиться

Она подчеркнула, что предложенный Эстонией план очень амбициозен для членов НАТО, которые уже не отвечают целевым показателям расходов на оборону.

К тому же, она назвала этот план стабильным источником финансирования помощи Украине.

Эстония подготовила для западных стран план военной стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну. План рассчитан на три года.

Документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн", и это своеобразный призыв, наглядно демонстрирующий, что при консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой.

Что известно о предложениях о помощи Украине со стороны других стран ЕС

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, его страна рассматривает возможность увеличения производства боеприпасов и дальнейшей их помощи Украине.

Сикорский в комментарии журналистам издания Reuters подчеркнул, что польское правительство изучает варианты увеличения производства боеприпасов и военной техники в рамках работы над новым пакетом помощи Украине.

Мы смотрим на все вопросы, связанные с Украиной, свежим взглядом. Мы изучаем, какие у нас есть возможности производить больше боеприпасов и снаряжения, а также то, что у нас есть еще на складах, - подчеркнул глава МИД Польши. Поделиться

Несмотря на то, что Варшава оказывала Киеву военную и финансовую помощь с момента российского вторжения, предыдущее правительство националистической партии "Право и справедливость" в прошлом году заявило, что осуществляет только предварительно согласованные поставки оружия в Украину.