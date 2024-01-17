Германия предоставит Украине многомиллиардную военную помощь

Немецкий лидер Олаф Шольц официально заявил, что Берлин предоставит Украине военные товары на сумму более 7 млрд евро.

Украина получит от Германии более 7 млрд евро военной помощи

По словам канцлера ФРГ, он провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого обсудили необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Германия предоставляет более семи миллиардов евро в виде военных товаров в 2024 году, — сообщил Олаф Шольц в своих соцсетях. Поделиться

President Biden and I agree: we want to continue to provide Ukraine with financial, humanitarian and military support. Today, I spoke to @POTUS on the phone. Germany is providing more than seven billion euros in military goods in 2024. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 16, 2024

Немецкий лидер обратил внимание на то, что он и Джо Байден едины и непоколебимы в своем желании продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.

Следует отметить, что подобное заявление обнародовал и Белый дом — в нем говорится, что лидеры стран скоординировали дальнейшую непоколебимую поддержку Украины в войне против России.

Разговор глав США и Германии состоялся в то время, как Конгресс США и ЕС тормозят решение о дальнейшей многомиллиардной помощи Украине.

Макрон пообещал Украине дальнобойные ракеты и бомбы

Почти одновременно с Берлином о военной помощи ВСУ объявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По его словам, Париж намерен передать Украине 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб".

Более того, Макрон официально подтвердил, что планирует приехать в Киев.

Как известно, сейчас Франция сконцентрировалась на завершении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной.