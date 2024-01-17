Германия предоставит Украине многомиллиардную военную помощь
Категория
Мир
Дата публикации

Германия предоставит Украине многомиллиардную военную помощь

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Read in English
Читати українською

Немецкий лидер Олаф Шольц официально заявил, что Берлин предоставит Украине военные товары на сумму более 7 млрд евро.

Украина получит от Германии более 7 млрд евро военной помощи

По словам канцлера ФРГ, он провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого обсудили необходимость дальнейшей поддержки Украины.

Германия предоставляет более семи миллиардов евро в виде военных товаров в 2024 году, — сообщил Олаф Шольц в своих соцсетях.

Немецкий лидер обратил внимание на то, что он и Джо Байден едины и непоколебимы в своем желании продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.

Следует отметить, что подобное заявление обнародовал и Белый дом — в нем говорится, что лидеры стран скоординировали дальнейшую непоколебимую поддержку Украины в войне против России.

Разговор глав США и Германии состоялся в то время, как Конгресс США и ЕС тормозят решение о дальнейшей многомиллиардной помощи Украине.

Макрон пообещал Украине дальнобойные ракеты и бомбы

Почти одновременно с Берлином о военной помощи ВСУ объявил французский лидер Эммануэль Макрон.

По его словам, Париж намерен передать Украине 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб".

Более того, Макрон официально подтвердил, что планирует приехать в Киев.

Как известно, сейчас Франция сконцентрировалась на завершении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной.

После этих поставок я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами, — заявил Эммануэль Макрон.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Дуда предлагает новый сценарий вступления Украины в НАТО
Анджей Дуда
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан готов разблокировать решение касательно помощи Украине — Politico
Виктор Орбан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США предупредили о рисках оставить Украину без военной помощи
блинкен

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.