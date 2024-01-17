Германия предоставит Украине многомиллиардную военную помощь

Немецкий лидер Олаф Шольц официально заявил, что Берлин предоставит Украине военные товары на сумму более 7 млрд евро.
Украина получит от Германии более 7 млрд евро военной помощи
По словам канцлера ФРГ, он провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого обсудили необходимость дальнейшей поддержки Украины.
Немецкий лидер обратил внимание на то, что он и Джо Байден едины и непоколебимы в своем желании продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.
Следует отметить, что подобное заявление обнародовал и Белый дом — в нем говорится, что лидеры стран скоординировали дальнейшую непоколебимую поддержку Украины в войне против России.
Разговор глав США и Германии состоялся в то время, как Конгресс США и ЕС тормозят решение о дальнейшей многомиллиардной помощи Украине.
Макрон пообещал Украине дальнобойные ракеты и бомбы
Почти одновременно с Берлином о военной помощи ВСУ объявил французский лидер Эммануэль Макрон.
По его словам, Париж намерен передать Украине 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб".
Более того, Макрон официально подтвердил, что планирует приехать в Киев.
Как известно, сейчас Франция сконцентрировалась на завершении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной.
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