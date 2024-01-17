Орбан готов разблокировать решение касательно помощи Украине — Politico

Издание Politico узнало от своих инсайдеров в ЕС, что Венгрия уже дала понять Брюсселю, что готова снять вето с решения о долгосрочном финансировании Украины.

Орбан пойдет на уступки ЕС в вопросе помощи Украине

Согласно данным анонимных источников, венгерский лидер Виктор Орбан приближается к принятию компромисса по использованию денег из бюджета Евросоюза для поддержки Украины.

Кроме того, указано, что это произойдет, даже если не будет отвечать требованиям, которые он выдвинул после саммита Евросоюза месяц назад.

ЕС до сих пор нет согласия пойти на уступки Венгрии. Евросоюз уверен, что соглашение могут заключить в течение следующих нескольких недель. Поделиться

Несмотря на то, что в Брюсселе задумывались о возможных уступках Будапешту с целью достижения соглашения, большинство членов блока все же отвергли попытку Венгрии разделить финансирование Украины на годовые транши, требующие единодушного одобрения ежегодно.

По словам одного из инсайдеров, вероятность того, что ЕС отважится принять решение, которое даст Венгрии "возможность регулярного шантажа", очень мала.

Каким может быть компромисс между Венгрией и ЕС в вопросе помощи Украине

Анонимные источники издания отмечают, что возможный компромисс может заключаться в том, что Еврокомиссия возместит Венгрии расходы по выплате процентных ставок по кредитам, полученным в период после пандемии.

Кроме того, сообщается, что комиссия также обсуждает сценарий введения "экстренного тормоза", который позволит любой стране, возражающей против финансирования Украины, задержать выплаты и отложить обсуждение на саммите лидеров ЕС.

Но этот вариант не позволит ни одной из стран-членов ЕС наложить вето на выплаты.