Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что поддерживает блокировку для Украины 50 миллиардов евро помощи.
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
Комментируя позицию Венгрии по блокированию пересмотра бюджета ЕС для создания программы четырехлетней поддержки Украины, Фицо сказал, что даже в случае выделения этих средств "через два-три года" ничего не изменится.
Словацкий премьер еще раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война "не имеет военного решения".
Позже он прибег к откровенному повторению тезисов роспропаганды о том, что Запад "запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие" с Россией в начале полномасштабного вторжения, потому что "полагался на то, что, вливая миллиарды и оружие в Украину, Украина принесет раненого российского медведя на тарелочке".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-