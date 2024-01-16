Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Словакия
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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что поддерживает блокировку для Украины 50 миллиардов евро помощи.

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Комментируя позицию Венгрии по блокированию пересмотра бюджета ЕС для создания программы четырехлетней поддержки Украины, Фицо сказал, что даже в случае выделения этих средств "через два-три года" ничего не изменится.

С каждой стороны на сто тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинусь вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится, добавил он.

Словацкий премьер еще раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война "не имеет военного решения".

Найдем какой-то другой метод решения этой проблемы, но если кто-то думает, что мы вложим 50 миллиардов, пришлем сотни новых единиц оружия и что-то решим — то мы ничего не решим, мы просто гарантируем гибель еще 200 тысяч находящихся там погибших людей, — сказал он. Фицо.

Позже он прибег к откровенному повторению тезисов роспропаганды о том, что Запад "запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие" с Россией в начале полномасштабного вторжения, потому что "полагался на то, что, вливая миллиарды и оружие в Украину, Украина принесет раненого российского медведя на тарелочке".

Украине нужно помогать, но я бы утверждал, что помощь ей оказывается способом, не имеющим никакого эффекта. Мы сейчас платим (Украине. — Ред.) 1,5 миллиарда евро в месяц от Европейского Союза. Мы налагаем на россиян санкции… Как долго это должно продолжаться? – заявил премьер Словакии.

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