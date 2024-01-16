Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что поддерживает блокировку для Украины 50 миллиардов евро помощи.

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Комментируя позицию Венгрии по блокированию пересмотра бюджета ЕС для создания программы четырехлетней поддержки Украины, Фицо сказал, что даже в случае выделения этих средств "через два-три года" ничего не изменится.

С каждой стороны на сто тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинусь вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится, добавил он. Поделиться

Словацкий премьер еще раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война "не имеет военного решения".

Найдем какой-то другой метод решения этой проблемы, но если кто-то думает, что мы вложим 50 миллиардов, пришлем сотни новых единиц оружия и что-то решим — то мы ничего не решим, мы просто гарантируем гибель еще 200 тысяч находящихся там погибших людей, — сказал он. Фицо. Поделиться

Позже он прибег к откровенному повторению тезисов роспропаганды о том, что Запад "запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие" с Россией в начале полномасштабного вторжения, потому что "полагался на то, что, вливая миллиарды и оружие в Украину, Украина принесет раненого российского медведя на тарелочке".