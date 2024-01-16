Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує блокування для України 50 мільярдів євро допомоги.

Прем'єр Словаччини підтримав блокування Орбаном 50 млрд євро для України

Коментуючи позицію Угорщини щодо блокування перегляду бюджету ЄС для створення програми чотирирічної підтримки України, Фіцо сказав, що навіть у разі виділення цих коштів "через два-три роки" нічого не зміниться.

З кожного боку на сто тисяч більше загиблих солдатів, і ніхто не просунуся вперед. Росіяни продовжать свій військовий контроль над Донецьком і Луганськом. Звісно, вони не підуть із Криму, але позиція Росії на переговорах покращиться, — додав він. Поширити

Словацький прем’єр укотре повторив раніше озвучувану ним тезу про те, що війна "не має військового рішення".

Знайдімо якийсь інший метод вирішення цієї проблеми, але якщо хтось думає, що ми вкладемо 50 мільярдів, надішлемо сотні нових одиниць зброї та щось вирішимо — то ми нічого не вирішимо, ми просто гарантуємо загибель ще 200 тисяч загиблих людей, які перебувають там, — сказав Фіцо. Поширити

Пізніше він вдався до відвертого повторення тез роспропаганди про те, що Захід "заборонив українському політичному керівництву укладати перемир’я" з Росією на початку повномасштабного вторгнення, тому що "покладався на те, що, вливаючи мільярди і зброю в Україну, Україна принесе пораненого російського ведмедя на тарілочці".