Орбан готовий розблокувати рішення щодо допомоги Україні — Politico

Видання Politico дізналося від своїх інсайдерів у ЄС, що Угорщина вже дала зрозуміти Брюсселю, що готова зняти вето з рішення щодо довгострокового фінансування України.

Орбан піде на поступки ЄС у питанні допомоги Україні

Згідно з даними анонімних джерел, угорський лідер Віктор Орбан наближається до ухвалення компромісу щодо використання грошей з бюджету Євросоюзу для підтримки України.

Окрім того, наголошується, що це станеться навіть якщо не відповідатиме вимогам, які він висунув після саміту Євросоюзу місяць тому.

ЄС досі немає згоди щодо поступок Угорщині, Євросоюз впевнений, що угоду можуть укласти протягом наступних кількох тижнів. Поширити

Попри те, що в Брюсселі замислювалися про можливі постпупки Будапешту з метою досягнення угоди, більшість членів блоку все ж відкинули спробу Угорщини розділити фінансування України на річні транші, які потребували б одностайного схвалення щороку.

За словами одного з інсайдерів, ймовірність того, що ЄС наважить ухвалити рішення, яке дасть Угорщині "можливість регулярного шантажу", наразі просто мізерна.

Яким може бути компроміс між Угорщиною та ЄС щодо допомоги Україні

Анонімні джерела видання зазначають, що можливий компроміс може полягати в тому, що Єврокомісія відшкодує Угорщині витрати на виплату відсоткових ставок за кредитами, отриманими в період після пандемії.

Окрім того, повідомляється, що комісія також обговорює сценарій запровадження "екстреного гальма", яке дозволить будь-якій країні, що заперечує проти фінансування України, затримати виплати і відкласти обговорення на саміті лідерів ЄС.

Але цей варіант не дозволить жодній країні-члену ЄС накласти вето на виплати.