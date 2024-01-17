Німеччина надасть Україні багатомільярдну військову допомогу

Німецький лідер Олаф Шольц офіційно заявив, що Берлін надасть Україні військові товари на суму у понад 7 млрд євро.

Україна отримає від Німеччини понад 7 млрд євро військової допомоги

За словами канцлера ФРН, він провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої обговорили нагальність подальшої підтримки України.

Німеччина надає понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів у 2024 році, — повідомив Олаф Шольц у своїх соцмережах. Поширити

President Biden and I agree: we want to continue to provide Ukraine with financial, humanitarian and military support. Today, I spoke to @POTUS on the phone. Germany is providing more than seven billion euros in military goods in 2024. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 16, 2024

Німецький лідер звернув увагу на те, що він та Джо Байден єдині й непохитні у своєму бажанні продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

Варто зазначати, що подібну заяву оприлюднив і Білий дім − у ній ідеться про те, що лідери країн скоординували подальшу непохитну підтримку України у війні проти Росії.

Розмова очільників США та Німеччини відбулась у той час, як Конгрес США та ЄС гальмують рішення щодо подальшої багатомільярдної допомоги Україні.

Макрон пообіцяв Україні далекобійні ракети та бомби

Майже одночасно з Берліном про військову допомогу ЗСУ оголосив французький лідер Еммануель Макрон.

За його словами, Париж має намір передати Україні 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і "кілька сотень бомб".

Ба більше, Макрон офіційно підтвердив, що планує приїхати до Києва.

Як відомо, зараз Франція сконцентрувалася на завершенні двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною.