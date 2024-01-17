В Естонії запропонували механізм збільшення допомоги України в рамках "Рамштайн"
Категорія
Політика
Дата публікації

В Естонії запропонували механізм збільшення допомоги України в рамках "Рамштайн"

Військова допомога Україні
Джерело:  Bloomberg

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас запропонувала механізм збільшення військової підтримки України в рамках контактної групи у форматі “Рамштайн”. 

Як в Естонії пропонують збільшити допомогу Україні

Серед іншого Каллас запропонувала понад 50 країнам, представники яких входять до контактної групи з питань військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн”, спрямовувати на допомогу Києву еквівалент 0,25% власного щорічного ВВП.

За її словами, це дозволило б залучити щонайменше 120 млрд доларів на допомогу Україні.

Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах, - зазначила прем’єр-міністр Естонії.

Вона підкреслила, що запропонований Естонією план є дуже амбітним для членів НАТО, які вже не відповідають цільовим показникам витрат на оборону.

До того ж вона назвала цей план стабільним джерелом фінансування допомоги Україні.

Естонія підготувала для західних країн план військової стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну. План розрахований на три роки.

Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн", і це своєрідний заклик, який наочно демонструє, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Що відомо про пропозиції щодо допомоги Україні з боку інших країн ЄС

За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, його країна розглядає можливість збільшення виробництва боєприпасів і їхньої подальшої допомоги Україні.

Сікорський у коментарі журналістам видання Reuters підкреслив, що польський уряд наразі вивчає варіанти збільшення виробництва боєприпасів та військової техніки у рамках роботи над новим пакетом допомоги Україні.

Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів і спорядження, а також те, що у нас ще є на складах, - наголосив глава МЗС Польщі.

Попри те, що Варшава надавала Києву військову і фінансову допомогу з моменту російського вторгнення, попередній уряд націоналістичної партії "Право і справедливість" минулого року заявив, що здійснює лише попередньо узгоджені поставки зброї в Україну.

Ми вважаємо і повідомляємо нашим союзникам, що вартість стримування пана Путіна після того, як він завоював Україну, буде набагато більшою, ніж вартість надання Україні допомоги для ефективного захисту від його акту агресії, - підкреслив Сікорський.

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