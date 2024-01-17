В Естонії запропонували механізм збільшення допомоги України в рамках "Рамштайн"

Як в Естонії пропонують збільшити допомогу Україні

Серед іншого Каллас запропонувала понад 50 країнам, представники яких входять до контактної групи з питань військової допомоги Україні у форматі “Рамштайн”, спрямовувати на допомогу Києву еквівалент 0,25% власного щорічного ВВП.

За її словами, це дозволило б залучити щонайменше 120 млрд доларів на допомогу Україні.

Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах, - зазначила прем’єр-міністр Естонії. Поширити

Вона підкреслила, що запропонований Естонією план є дуже амбітним для членів НАТО, які вже не відповідають цільовим показникам витрат на оборону.

До того ж вона назвала цей план стабільним джерелом фінансування допомоги Україні.

Естонія підготувала для західних країн план військової стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну. План розрахований на три роки.

Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн", і це своєрідний заклик, який наочно демонструє, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Що відомо про пропозиції щодо допомоги Україні з боку інших країн ЄС

За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, його країна розглядає можливість збільшення виробництва боєприпасів і їхньої подальшої допомоги Україні.

Сікорський у коментарі журналістам видання Reuters підкреслив, що польський уряд наразі вивчає варіанти збільшення виробництва боєприпасів та військової техніки у рамках роботи над новим пакетом допомоги Україні.

Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів і спорядження, а також те, що у нас ще є на складах, - наголосив глава МЗС Польщі. Поширити

Попри те, що Варшава надавала Києву військову і фінансову допомогу з моменту російського вторгнення, попередній уряд націоналістичної партії "Право і справедливість" минулого року заявив, що здійснює лише попередньо узгоджені поставки зброї в Україну.