Кулеба назвав крайні терміни щодо схвалення допомоги Україні з боку США

За словами глави МВС України Дмитра Кулеби, Конгрес США вже в кінці цього місяця має схвалити запит президента Джо Байдена на фінансування допомоги Києву.
Що відомо про крайні терміни схвалення Конгресом запиту Байдена на допомогу Україні
Міністр підкреслив, що кінець січня є крайнім терміном для схвалення Конгресом запиту Байдена щодо подальшої допомоги Україні.
Кулеба про ключові пріоритети України у війні протягом 2024 року
За словами глави МЗС, ключовим пріоритетом для України у цьому році є отримання переваги над злочинною армією РФ у повітрі.
Він підкреслив, що наразі вже на стадії реалізації передача Україні американських винищувачів F-16.
Також міністр додав, що з метою перемоги України у війні в додачу до літаків треба надати далекобійні ракети, дрони та системи радіоелектронної боротьби.
Він зазначив, що Україна значно наростила виробництво дронів.
Кулеба щодо передачі Україні коштів від заморожених активів РФ
Глава МЗС у зверненні до західних партнерів підкреслив, що Україна потребує допомоги за рахунок заблокованих Заходом активів РФ, а не замороженого конфлікту шляхом підштовхування до переговорів із Кремлем.
Таким чином він відповів деяким "експертам" про те, що, імовірно, Україні варто було б піти на замороження війни.
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