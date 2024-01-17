Кулеба назвав крайні терміни щодо схвалення допомоги Україні з боку США

За словами глави МВС України Дмитра Кулеби, Конгрес США вже в кінці цього місяця має схвалити запит президента Джо Байдена на фінансування допомоги Києву.

Що відомо про крайні терміни схвалення Конгресом запиту Байдена на допомогу Україні

Тут питання не йде, чи давати, чи не давати допомогу Україні. Зараз дискусія йде стосовно кордонів. Але вже кінець січня, йде війна, треба приймати рішення, - зазначає Кулеба. Поширити

Міністр підкреслив, що кінець січня є крайнім терміном для схвалення Конгресом запиту Байдена щодо подальшої допомоги Україні.

Кінець січня. Це нам кажуть американські партнери. Вони всі оптимістично ставляться до результату. Вони кажуть, що винна ситуація на кордоні, - пояснює очільник МЗС. Поширити

Кулеба про ключові пріоритети України у війні протягом 2024 року

За словами глави МЗС, ключовим пріоритетом для України у цьому році є отримання переваги над злочинною армією РФ у повітрі.

У 2024 році, звичайно, пріоритет - це скинути Росію з повітря. Бо той, хто контролює повітряний простір, визначить як і коли завершиться війна. І це потребуватиме надання Україні літаків, - зазначив міністр. Поширити

Він підкреслив, що наразі вже на стадії реалізації передача Україні американських винищувачів F-16.

Також міністр додав, що з метою перемоги України у війні в додачу до літаків треба надати далекобійні ракети, дрони та системи радіоелектронної боротьби.

Він зазначив, що Україна значно наростила виробництво дронів.

Кулеба щодо передачі Україні коштів від заморожених активів РФ

Глава МЗС у зверненні до західних партнерів підкреслив, що Україна потребує допомоги за рахунок заблокованих Заходом активів РФ, а не замороженого конфлікту шляхом підштовхування до переговорів із Кремлем.

Нам потрібні заморожені активи РФ, а не заморожений конфлікт. Саме таким має бути шлях уперед, щоб надіслати чіткий сигнал усім у світі: якщо ти наважуєшся порушити правила, ти будеш змушений заплатити за це, - наголосив Кулеба. Поширити

Таким чином він відповів деяким "експертам" про те, що, імовірно, Україні варто було б піти на замороження війни.