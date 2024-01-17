Кулеба назвал крайние сроки по одобрению помощи Украине со стороны США
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба назвал крайние сроки по одобрению помощи Украине со стороны США

МИД Украины
Дмитрий Кулеба
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По словам главы МВД Дмитрия Кулебы, Конгресс США уже в конце этого месяца должен одобрить запрос президента Джо Байдена на финансирование помощи Киеву.

Что известно о крайних сроках одобрения Конгрессом запроса Байдена в помощь Украине

Здесь вопрос не идет, давать или не давать помощь Украине. Сейчас дискуссия идет по границам. Но уже конец января, идет война, нужно принимать решения, – отмечает Кулеба.

Министр подчеркнул, что конец января является крайним сроком для одобрения Конгрессом запроса Байдена о дальнейшей помощи Украине.

Конец января. Это говорят американские партнеры. Все они оптимистично относятся к результату. Они говорят, что виновата ситуация на границе, – объясняет глава МИД.

Кулеба о ключевых приоритетах Украины в войне в течение 2024 года

По словам главы МИД, ключевым приоритетом для Украины в этом году является получение преимущества преступной армии РФ в воздухе.

В 2024 году, конечно, приоритет – это сбросить Россию с воздуха. Ибо тот, кто контролирует воздушное пространство, определит, как и когда завершится война. И это будет нуждаться в предоставлении Украине самолетов, - отметил министр.

Он подчеркнул, что уже на стадии реализации передача Украине американских истребителей F-16.

Также министр добавил, что в целях победы Украины в войне в придачу к самолетам нужно предоставить дальнобойные ракеты, дроны и системы радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что Украина значительно нарастила производство дронов.

Пулеба по передаче Украине средств от замороженных активов РФ

Глава МИД в обращении к западным партнерам подчеркнул, что Украина нуждается в помощи за счет заблокированных Западом активов РФ, а не замороженного конфликта путем подталкивания к переговорам с Кремлем.

Нам нужны замороженные активы РФ, а не замороженный конфликт. Именно таким должен быть путь вперед, чтобы направить четкий сигнал всем в мире: если ты решаешься нарушить правила, ты будешь вынужден заплатить за это, - подчеркнул Кулеба.

Таким образом, он ответил некоторым "экспертам" о том, что, вероятно, Украине стоило бы пойти на заморозку войны.

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