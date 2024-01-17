Кулеба назвал крайние сроки по одобрению помощи Украине со стороны США

По словам главы МВД Дмитрия Кулебы, Конгресс США уже в конце этого месяца должен одобрить запрос президента Джо Байдена на финансирование помощи Киеву.
Что известно о крайних сроках одобрения Конгрессом запроса Байдена в помощь Украине
Министр подчеркнул, что конец января является крайним сроком для одобрения Конгрессом запроса Байдена о дальнейшей помощи Украине.
Кулеба о ключевых приоритетах Украины в войне в течение 2024 года
По словам главы МИД, ключевым приоритетом для Украины в этом году является получение преимущества преступной армии РФ в воздухе.
Он подчеркнул, что уже на стадии реализации передача Украине американских истребителей F-16.
Также министр добавил, что в целях победы Украины в войне в придачу к самолетам нужно предоставить дальнобойные ракеты, дроны и системы радиоэлектронной борьбы.
Он отметил, что Украина значительно нарастила производство дронов.
Пулеба по передаче Украине средств от замороженных активов РФ
Глава МИД в обращении к западным партнерам подчеркнул, что Украина нуждается в помощи за счет заблокированных Западом активов РФ, а не замороженного конфликта путем подталкивания к переговорам с Кремлем.
Таким образом, он ответил некоторым "экспертам" о том, что, вероятно, Украине стоило бы пойти на заморозку войны.
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