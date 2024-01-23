Новый "Рамштайн". Остин призывает партнеров предоставить Украине больше ПВО

Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на 18 заседании контактной группы по вопросам оборонной помощи Украине в формате Рамштайн призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО.

Остин призывает партнеров предоставить Украине больше систем ПВО

Путин продолжает жертвовать потрясающим количеством российских войск в своей необдуманной и безрассудной войне по своему выбору. Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ, сломают боевой дух украинских военных, говорится в заявлении главы Пентагона. Поделиться

Остин отметил, что партнеры не должны сомневаться в поддержке Украины.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon at a virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/SBTX6R8Fs5 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 23, 2024

Глава Минобороны США также отметил, что Вашингтон по-прежнему остается сосредоточенным на поддержке Украины.

Он также добавил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров на заседании проинформирует западных партнеров о ситуации на поле боя.

Борьба Украины важна для всех наших стран. Украинские невероятно храбрые войска продолжают свое сражение против кремлевских захватчиков на огромной линии фронта на востоке и юге Украины в условиях суровой зимней погоды, - отметил Остин. Поделиться

Почему партнеры должны усилить поддержку Украины

Министр напомнил, что Украина отвоевала более половины территории, которая была оккупирована с момента непровоцированного вторжения России в феврале 2022 года.

Наша поддержка для борьбы Украины с тиранией делает все наши страны более защищенными. Если у нас сдадут нервы, если мы дрогнем, если мы не сможем сдержать других потенциальных агрессоров, мы вызовем еще больше кровопролития и хаоса. Поэтому суверенная и защищенная Украина критически важна для глобальной безопасности, и мы не должны отказываться от нашей поддержки Украины, - отмечает глава Пентагона. Поделиться

Отдельно он сказал, что не существует достоверных доказательств возможности использования предоставленного Украине американского вооружения не по назначению, а Украина применяет полученное оружие исключительно с целью обороны от российской агрессии.

Остин также сказал, что со времени прошедшего заседания в формате Рамштайн, которое состоялось в ноябре 2023 года, такие страны как Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания предоставили Украине значительную военную помощь на миллиарды долларов.