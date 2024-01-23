Новый "Рамштайн". Остин призывает партнеров предоставить Украине больше ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Новый "Рамштайн". Остин призывает партнеров предоставить Украине больше ПВО

Заседание в формате Рамштайн
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Источник:  online.ua

Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на 18 заседании контактной группы по вопросам оборонной помощи Украине в формате Рамштайн призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО.

Остин призывает партнеров предоставить Украине больше систем ПВО

Путин продолжает жертвовать потрясающим количеством российских войск в своей необдуманной и безрассудной войне по своему выбору. Путин надеется, что ракеты и беспилотники деморализуют украинский народ, сломают боевой дух украинских военных, говорится в заявлении главы Пентагона.

Остин отметил, что партнеры не должны сомневаться в поддержке Украины.

Глава Минобороны США также отметил, что Вашингтон по-прежнему остается сосредоточенным на поддержке Украины.

Он также добавил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров на заседании проинформирует западных партнеров о ситуации на поле боя.

Борьба Украины важна для всех наших стран. Украинские невероятно храбрые войска продолжают свое сражение против кремлевских захватчиков на огромной линии фронта на востоке и юге Украины в условиях суровой зимней погоды, - отметил Остин.

Почему партнеры должны усилить поддержку Украины

Министр напомнил, что Украина отвоевала более половины территории, которая была оккупирована с момента непровоцированного вторжения России в феврале 2022 года.

Наша поддержка для борьбы Украины с тиранией делает все наши страны более защищенными. Если у нас сдадут нервы, если мы дрогнем, если мы не сможем сдержать других потенциальных агрессоров, мы вызовем еще больше кровопролития и хаоса. Поэтому суверенная и защищенная Украина критически важна для глобальной безопасности, и мы не должны отказываться от нашей поддержки Украины, - отмечает глава Пентагона.

Отдельно он сказал, что не существует достоверных доказательств возможности использования предоставленного Украине американского вооружения не по назначению, а Украина применяет полученное оружие исключительно с целью обороны от российской агрессии.

Остин также сказал, что со времени прошедшего заседания в формате Рамштайн, которое состоялось в ноябре 2023 года, такие страны как Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания предоставили Украине значительную военную помощь на миллиарды долларов.

Мы должны сосредотачиваться на немедленных потребностях Украины на поле боя и на оказании помощи Украине по укреплению, модернизации и поддержанию ее сил обороны на долгосрочную перспективу, - отметил глава Минобороны США.

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