Новый "Рамштайн". Остин призывает партнеров предоставить Украине больше ПВО

Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на 18 заседании контактной группы по вопросам оборонной помощи Украине в формате Рамштайн призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО.
Остин призывает партнеров предоставить Украине больше систем ПВО
Остин отметил, что партнеры не должны сомневаться в поддержке Украины.
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon at a virtual meeting of the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/SBTX6R8Fs5— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 23, 2024
Глава Минобороны США также отметил, что Вашингтон по-прежнему остается сосредоточенным на поддержке Украины.
Он также добавил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров на заседании проинформирует западных партнеров о ситуации на поле боя.
Почему партнеры должны усилить поддержку Украины
Министр напомнил, что Украина отвоевала более половины территории, которая была оккупирована с момента непровоцированного вторжения России в феврале 2022 года.
Отдельно он сказал, что не существует достоверных доказательств возможности использования предоставленного Украине американского вооружения не по назначению, а Украина применяет полученное оружие исключительно с целью обороны от российской агрессии.
Остин также сказал, что со времени прошедшего заседания в формате Рамштайн, которое состоялось в ноябре 2023 года, такие страны как Эстония, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания предоставили Украине значительную военную помощь на миллиарды долларов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-