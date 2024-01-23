Умеров назвал способ перехитрить армию РФ на поле боя

Глава Минобороны Рустем Умеров убежден, что Украина способна перехитрить преступную армию РФ с помощью асеметричных действий.

Что поможет Украине переиграть преступную армию РФ на поле боя

Мы можем перехитрить врага, применив асимметричный подход. За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации, – отметил Умеров. Поделиться

По его словам, Украина может добиться повышения эффективности подбора персонала, управления цепью снабжения и цифровых решений.

Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество, – отметил глава Минобороны. Поделиться

Что нужно Украине для прорыва в войне

Глава Минобороны во время выступления в рамках заседания контактной группы по вопросам помощи Украине в формате Рамштайн отметил, что украинским военным для достижения прорыва на фронте необходимы достаточные объемы военной техники и боеприпасов, запасных частей и инфраструктуры для технического обслуживания западной техники.

Но для прорыва требуются инновации и значительный технологический прогресс. Именно поэтому в 2024 году оборонные технологии будут играть центральную роль в повестке дня Министерства обороны, - подчеркнул Умеров. Поделиться

Также Умеров выразил благодарность всем странам-партнерам, поддерживающим Силы обороны Украины, в частности, в развитии коалиций способностей. В то же время он отметил критическую необходимость наращивать долгосрочные пакеты военной помощи.

Отмечается, что МОУ готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться "боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями".

На 18-м "Рамштайне" в состав украинской делегации кроме Умерова также входят:

генерал-лейтенант Александр Павлюк – первый заместитель главы МОУ,

генерал Валерий Залужный – Главнокомандующий ВСУ,

генерал-лейтенант Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба ВСУ,

генерал-лейтенант Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны,

Роман Машовец – заместитель Руководителя Офиса Президента,

генерал-майор Вадим Скибицкий – заместитель Начальника Главного управления разведки Министерства обороны.

Умеров о безумных потерях армии РФ в Украине

Глава Минобороны отметил, что в течение около двух последних месяцев развязанной Россией преступной войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла около 54 тыс. солдат в попытках продвинуться вперед.

По оценкам Умерова, каждый квадратный километр захваченной украинской земли обходится армии страны-агрессорки в 400 погибших солдат.

Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи Россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако у врага есть неограниченный мобилизационный ресурс, - отмечает Умеров. Поделиться

Он также оценил попытки вражеских наступлений в районе Бахмута и Марьинки Донецкой области.

Вряд ли можно считать достижением того, что огромная военная промышленность России, вся армия агрессора круглогодично захватывала руины двух городов – Бахмута и Марьинки, – отмечает глава Минобороны. Поделиться

При этом он предупредил, что российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться вперед, несмотря на безумные потери.

Противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы. Несмотря на свои ресурсы и преимущество в производстве оружия, Россия не приблизилась к своим стратегическим целям. Вся российская военная машина работает вовсю, чтобы атаковать маленькие украинские села, - подчеркнул глава Минобороны. Поделиться

Умеров добавил, что даже при шестикратном артиллерийском преимуществе россияне не смогли достичь "хоть какого-нибудь существенного результата".