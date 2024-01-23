Умеров назвал способ перехитрить армию РФ на поле боя

Глава Минобороны Рустем Умеров убежден, что Украина способна перехитрить преступную армию РФ с помощью асеметричных действий.
Что поможет Украине переиграть преступную армию РФ на поле боя
По его словам, Украина может добиться повышения эффективности подбора персонала, управления цепью снабжения и цифровых решений.
Что нужно Украине для прорыва в войне
Глава Минобороны во время выступления в рамках заседания контактной группы по вопросам помощи Украине в формате Рамштайн отметил, что украинским военным для достижения прорыва на фронте необходимы достаточные объемы военной техники и боеприпасов, запасных частей и инфраструктуры для технического обслуживания западной техники.
Также Умеров выразил благодарность всем странам-партнерам, поддерживающим Силы обороны Украины, в частности, в развитии коалиций способностей. В то же время он отметил критическую необходимость наращивать долгосрочные пакеты военной помощи.
Отмечается, что МОУ готово соинвестировать в технологии и совместное производство, делиться "боевым опытом, способствовать заключению долгосрочных контрактов с заинтересованными компаниями".
На 18-м "Рамштайне" в состав украинской делегации кроме Умерова также входят:
генерал-лейтенант Александр Павлюк – первый заместитель главы МОУ,
генерал Валерий Залужный – Главнокомандующий ВСУ,
генерал-лейтенант Сергей Шаптала – начальник Генерального штаба ВСУ,
генерал-лейтенант Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны,
Роман Машовец – заместитель Руководителя Офиса Президента,
генерал-майор Вадим Скибицкий – заместитель Начальника Главного управления разведки Министерства обороны.
Умеров о безумных потерях армии РФ в Украине
Глава Минобороны отметил, что в течение около двух последних месяцев развязанной Россией преступной войны против Украины оккупационная армия РФ потеряла около 54 тыс. солдат в попытках продвинуться вперед.
По оценкам Умерова, каждый квадратный километр захваченной украинской земли обходится армии страны-агрессорки в 400 погибших солдат.
Он также оценил попытки вражеских наступлений в районе Бахмута и Марьинки Донецкой области.
При этом он предупредил, что российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться вперед, несмотря на безумные потери.
Умеров добавил, что даже при шестикратном артиллерийском преимуществе россияне не смогли достичь "хоть какого-нибудь существенного результата".
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