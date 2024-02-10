Західні журналісти заявляють про численні труднощі для нового головкома ЗСУ Олександра Сирського, які залишились від його пепередника на цій посаді Валерія Залужного.

Із якими труднощами зіткнеться Сирський на посаді головкома ЗСУ

На думку журналістів видання, малоймовірно, що новий головком ЗСУ запропонує кардинально новий підхід, однак його вважають дуже близьким до президента Володимира Зеленського.

Директор програми з міжнародних справ в Університеті Нью-Хейвена Метью Шмідт підкреслює, що Сирського розглядали на посаду головкома як варіант певного консенсусу.

Деякі кажуть, що він занадто радянський, тобто не винахідливий, але здібний, деякі кажуть, що він не дуже добре сприймає незручні істини - те, що робив Залужний, - а деякі кажуть, що він кращий з найгірших генералів, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації підкреслюють, що загальним завданням Сирського буде стабілізація фронту.

Серед інших не менш важливих проблем — поповнення лав ВСУ за рахунок мобілізації та прискорення отримання боєприпасів та озброєнь від західних партнерів.

Серед інших пріоритетів: який акцент робити на нанесення більш далеких ударів по російській інфраструктурі, такий як склади палива і військові бази, інтеграція бойових літаків F-16 в плани бойових дій і швидка розробка наступного покоління безпілотних систем.

Чому західні журналісти критикують Зеленського за звільнення Залужного

Заступник головного редактора німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер заявляє, що Зеленський нібито починає все більше втручатись у військові справи та планування, що спричинило невдоволення з боку звільненого з посади головкома ЗСУ Валерія Залужного.

Поки Зеленський в близькому колі все більше скаржився на головнокомандувача, в оточенні Залужного говорили, що проблема в тому, як Зеленський втручається у військові питання... Якщо на початку війни, під час битви за Київ, він тримався осторонь і довіряв своїм військовим, то згодом він став більш самовпевненим і все частіше зі своїми радниками втручався в детальні військові питання, - заявляє Ронцхаймер. Поширити

За його словами, Зеленський втручався також під час обговорення ситуації із підготовки оборони певних ділянок, зокрема, Бахмута.

Так, за даними Ронцхаймера, Залужний хотів залишити Бахмут ще рік тому, але Зеленський був проти з політичних причин.

Крім того, головком також сумнівався в успіху контрнаступу влітку 2023 року, кажучи, що західної зброї недостатньо. Але союзники наполягли на наступі, що виявилося помилкою.

Нового головкома ВСУ Олександра Сирського заступник голови BILD називає "людиною, про яку говорять, що він висловлює менше заперечень".