Комбат Интернационального легиона: 50% ВСУ держится на волонтерах

Для украинских войск чрезвычайно важна помощь волонтеров. В то же время Украине в первую очередь нужно наладить масштабное производство FPV-дронов. Об этом рассказал заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным "Кеноби" в интервью online.ua.
Важность волонтеров для ВСУ
Ян «Кеноби» приводит пример: его подразделение получило два хамера без башни. Это значит, что эти машины могли бы доставлять личный состав в поле боя, но без огневой поддержки.
Что нужно сделать Украине в первую очередь
Кеноби считает, что в первую очередь Украине необходимо наладить государственное производство бронетехники, авиации и FPV-дронов.
Если условный пехотный батальон будет иметь ударную роту БПЛА, которая на постоянной основе будет получать дроны каждую неделю или каждый месяц, то пехоте уже не придется рисковать своей жизнью, чтобы идти в окопы противника, вступать с ним в контактный бой.
Потому что сначала можно ударить по врагу артиллерией, потом добить дронами, а потом пехота просто зайдет.
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