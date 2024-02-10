Комбат Интернационального легиона: 50% ВСУ держится на волонтерах

Для украинских войск чрезвычайно важна помощь волонтеров. В то же время Украине в первую очередь нужно наладить масштабное производство FPV-дронов. Об этом рассказал заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным "Кеноби" в интервью online.ua.

Важность волонтеров для ВСУ

Наши волонтеры вообще делают титаническую работу. Я вам скажу, что 50% вооруженных сил, если не больше, держится чисто на волонтерах. Поделиться

Ян «Кеноби» приводит пример: его подразделение получило два хамера без башни. Это значит, что эти машины могли бы доставлять личный состав в поле боя, но без огневой поддержки.

Благодаря волонтерам собрали один миллион гривен и установили на обе машины эти башни. Теперь они не просто уезжают и доставляют пехоту на поле боя, они еще и поддерживают ее огнем. Поделиться

Волонтерская помощь нам нужна как кислород. Без волонтеров мы уже давным-давно загнулись бы, я не шучу. Ян «Кеноби» заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Что нужно сделать Украине в первую очередь

Кеноби считает, что в первую очередь Украине необходимо наладить государственное производство бронетехники, авиации и FPV-дронов.

Потому что когда волонтер или волонтер сидит на кухне у себя FPV-дрон паяет, там два ночи, три, и 20-30-й дрон доделывает — это одно. Когда будет государственное производство, оно будет на конвейере постоянно поставляться в Вооруженные силы. Поверьте, оно играет чрезвычайную роль! Поделиться

Если условный пехотный батальон будет иметь ударную роту БПЛА, которая на постоянной основе будет получать дроны каждую неделю или каждый месяц, то пехоте уже не придется рисковать своей жизнью, чтобы идти в окопы противника, вступать с ним в контактный бой.

Потому что сначала можно ударить по врагу артиллерией, потом добить дронами, а потом пехота просто зайдет.