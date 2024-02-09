Проблема в том, что люди заканчиваются. Ян «Кеноби» о мобилизации, уклонистах и будущем после войны

Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным «Кеноби» рассказал online.ua, почему украинцам нужно мобилизовываться уже сейчас, что нельзя спрашивать у военных и чего он больше всего боится.

Мира не будет, пока существует Россия

Всю историю существования Украины и России Россия нападала на Украину.

Неважно, кто у власти. Путина не было во времена Петра I, но тогда притесняли и уничтожали Украину. Путина не было в советские времена, скажем в 40-е, 30-е, 20-е, 17-е годы — все равно было нападение на Украину.

После победы даже, кто бы ни пришел к власти в России, 10, 20, 30, 40, 50, 100 лет, снова с ними начнется война. У нас не будет мира до тех пор, пока существует сама Россия.

Я не знаю, какое должно произойти сверхъестественное изменение, чтобы наконец наступил мир. Если [Россия] развалится на мелкие республики, может, тогда у нас и появится какой-то шанс на существование. Это постсоветская страна, живущая в коррупции все время своего существования, там господствует панибратство, там всем руководит кровавый карлик и его свита, и они наживаются на людях, строят себе замки, в прямом смысле слова. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Если уехать от Москвы, я не знаю, километров 20-30, такое впечатление, что ты заехал в какой-то залупос*анск. Ни газа, ни электричества, ни*рена. Люди пишут письма: "Путин, помоги, пришли нам дрова". Я уже представляю, как Путин сидит, рубит дрова и думает: Там пиз*ец, в Мухосранске люди замерзают, надо дрова им отправить.

Но сам прикол в том, что они сейчас начали говорить, что индейцы в США — это исконно русские, эмигрировавшие через Аляску.

Разница между воином и военным

Происходит у нас сейчас не самая приятная картина. Наступает такой момент, когда у нас есть недостаток живой силы для выполнения боевых задач. Поделиться

Люди без ротации могут находиться на линии фронта некоторое время. Зависит все от направления и подразделения. Допустим, на моем направлении, где я сейчас нахожусь, там ситуация в плане ротаций проще.

То есть человек, задействованный для боевых задач, выходит от суток до, скажем, четырех суток. То есть четыре дня он находится на линии столкновения. Само собой, это полный пи*дец. По тебе постоянно хе*ачит артиллерия, по тебе летят FPV-шки, работают сбросы, тяжело... Иногда мелкие группы противника или массовые прорывы — и они все это сдерживают.

Как-то я смотрел трансляцию, работал с 22-й бригадой и наблюдал за действиями их определенной группы. Это ребята 1-го батальона были, если не ошибаюсь. Просто пиз*ец красавчики. Отработали штурм, зашли на позицию противника, закрепились. Но из-за того, что там был тяжелый подход к этой позиции, тупо на пацанов трое суток подряд пи*довали, пи*довали и пи*довали орки.

И двое типов удерживали оборону. У них кончился БК, они бегали, собирали с жмуриков, садились обратно в траншею и дальше отбивались. Выстояли. Тупо красавцы. Вот это я понимаю реальные герои.

Военный – это профессия, а воин – уже человеческое призвание. Можно быть военным, но не быть воином. Нам не хватает сейчас воинов. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Я воюю, девушка моя сейчас воюет

Я просто понимаю, что когда сейчас освобожусь, поеду домой и закину ножку на ножку, буду плевать в потолок – война от этого скорее не закончится. А пока я здесь — я могу вносить какой-то свой вклад в армию, я могу вносить какой-то свой вклад в победу.

Я тоже хочу семью, я хочу детей тоже. Но ситуация такова, что я сражаюсь, девушка моя сейчас воюет. Мы сейчас боремся за будущее нашего государства. Мы как раз во время войны и познакомились. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Ян «Кеноби» с девушкой

Мне очень тяжело, на данный момент я уже заместитель командира батальона, меня не привлекают к боевым действиям напрямую. То есть я не бегу на поле боя перед личным составом с флагом. Бывают такие случаи, когда задействуются массовые подразделения, нужно непосредственно с ними находиться.

Но мне очень тяжело и страшно, когда она выходит на выполнение боевых задач. Она санитар-стрелок. Честно, в эти моменты мне просто пи*дец как стремно, я скажу прямо.

Она за меня очень сильно не переживает, потому что понимает, какую роль и какое место я занимаю в подразделениях. Она переживает, но у меня за нее переживаний больше, потому что она непосредственно в бою находится.

Знаете, моментами мне даже стыдно. Не х*ра себе, я пацан, должен сидеть на каком-то ППУ (передвижной пункт управления) или еще где-то из-за этих трансляций, радийки, управления, вся херня, а она непосредственно на поле боя. Все ощущения обостряются из-за того, что вы постоянно ходите как раз по границе жизни и смерти. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Был у меня момент, это несколько месяцев назад, по-моему, в КСП прилетела ракета. И, слава Богу, обошлось без потерь.

Я один, несчастный, получил легкий осколочек, просто рассекло голову. Я выхожу весь в крови, она бежит, плачет, давай меня мотать, в машину меня грузит, сразу везет на “стабик”. Я говорю: "Со мной все нормально". Она: “Нет, нет х*ра, летим в “стабик”. Я знаю, что она за меня переживает, я за нее переживаю. Трудно, но что поделаешь.

Если украинцы не объединятся, проиграют

Просто нашим людям нужно понять: если мы не объединимся так же, как объединились в начале полномасштабного вторжения, эта война будет иметь совсем другие результаты.

Эти зрадо*бы, которые кричат, что нам пи*дец, мы прое*ем, к большому сожалению, могут оказаться правыми, если мы не объединимся снова. Поделиться

Вот меня, честно скажу, очень сильно, извините за выражение, просто пи*дец как бесит эта хе*ня. Я, допустим, есть время залипнуть в YouTube, захожу в шортсы, и мне выбивает: как правильно отмазаться от армии, как послать ТЦК-шников на х*р, как не попасть под мобилизацию.

Думаю, люди, вы все хотите жить в большом, независимом, красивом государстве, но вы ни х*я не хотите для этого делать.

К примеру, кто-то заехал на заправку, заправился [бензином] Pulse 95-м, условно из этого 30 гривен ушли на донат, и он уже думает, что он большой волонтер.

Здесь надо так жопу рвать ради этого государства… Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

У меня лично есть возможность уволиться. У меня есть желание уволиться. Я тяну лямку до последнего, честно. Народ расслабил булочки, а булочки не х*р расслаблять, потому что война продолжается, и она еще не скоро закончится. К большому сожалению. Еще очень много крови прольется. Очень много. И к этому нужно быть готовым.

Нужно мобилизовываться уже сейчас

У нас есть мощные бригады, такие как Третья штурмовая. Вообще красавчики! Они очень успешно выполняют свои задачи. 92-я бригада тоже. Мы с ними напрямую работаем, ребята специалисты.

Но проблема в том, что люди кончаются. И придет такой момент, что, возможно, придется всем попасть туда. Это уже так, утрирую, что все будем. Но сейчас, пока люди сидят, на жопе ровно и думают: "Я там пережду, когда уже наступит моя очередь". Поделиться

Пока есть сейчас возможность, пока есть шанс, лучше пойти сейчас, выбрать специальность, отучиться по специальности и работать по специальности.

Потому что люди говорят, что боятся, вдруг сейчас приедет тачка с военкомом, на которую я сам сбрасывался, меня в тачку загрузят, привезут в военкомат насильно, там подпишут какие-то бумаги, наденут на меня бронекаску, форму, дадут автомат, привезут на позиции и скажут: "Николай, сиди здесь, умирай".

Ян «Кеноби»

Люди этого боятся, но они просто не осознают.

Армия – это микрогосударство внутри государства. Все, что есть в гражданской жизни, повторяется и в армии. И вот пока есть сейчас возможность, пока не наступил критический момент, лучше уж сейчас выбрать и пойти работать по какой-то специальности. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Прежде чем вступить в [Интернациональный] Легион, я служил инструктором в международном центре. И у меня был выбор после ранения вернуться и дальше служить на мирном, спокойном, тихом полигоне.

Да, там может где-то ракета прилететь по полигону, извините, это самый большой полигон в Европе. Но это морской бой, чтобы по нам что-то попало. Я мог бы себе дальше там сидеть спокойно.

Ян «Кеноби»

На меня государство потратило четыре года. Готовило меня офицером. И мне просто стыдно было сидеть на полигоне в такое время. Поделиться

А сейчас я сражаюсь за наше будущее. Потому что знаю, что я не один такой. Я знаю большое количество людей, которые могут сейчас уволиться, спокойно развернуться и уехать домой. Но от этого у нас возникнут определенные проблемы на фронте.

Это квалифицированные боевые офицеры, солдаты и сержанты, прошедшие уже ад боев, знающихе как правильно себя вести в бою, как руководить подразделением, как определять определенные угрозы, как правильно задействовать некоторую тактику.

И просто представьте: эти люди поедут себе домой, а мобилизуют там, допустим, какого-то пиар-менеджера из ИТ-компании, у которого военная кафедра была, и его поставят на управление подразделением. И к тому времени, когда уже не будет достаточного количества нормальных боевых офицеров, тогда его начнут сразу бросать в бой, и не будут спрашивать: «А может тебе нужна какая-то подготовка? Может, тебя на какие-то курсы отправить?”. Поделиться

Сейчас отправляют на курсы обучения за границу. Сейчас куча профессиональных курсов внутри самой страны. В учебных центрах готовят снайперов, ПТУРистов , водителей, танкистов – кого угодно.

Человек был в гражданской жизни трактористом — пожалуйста, сажаем тебя на танчик, проходишь курс обучения, если это какой-то совдеповский танчик, там, скажем, шестьдесят четверка, семьдесят второй — сидишь учишься на нем.

Если это что-то более современное или европейское, скажем, "Леопард", "Абрамс" — молодой человек, едешь за границу на учебу, учишься, возвращаешься, если ты прошел профессиональную подготовку и тебе подтвердили, что ты специалист — начинаешь свое выполнение.

Опять же, ребята, которые на «Брэдли» размотали вражеский Т-90: пацанов отправили на подготовку, они отучились. Еще плюс командир машины говорит, что в War Thunder играл.

С “Брэдли” сжечь Т-90. Кто в это поверит? Это на грани фантастики. Это я понимаю, что человек был настроен патриотически, он был готов бороться до последнего в тот момент. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Я смотрел видео, если не ошибаюсь, танчик произвел несколько выстрелов и, слава Богу, не попал. Прикиньте, какие стальные яйца у того командира и у того механика, которые там сидели.

Кто работает в ТЦК

Причина страха и непонимания – это демонизация армии.

Люди себе представляют это таким образом, что вот приехали, тебя скрутили, забрали, ты в тот же вечер уже где-то на позициях сидишь под Бахмутом.

Я лично не знаю ни одного человека, которого так привезли. Ни одного! У меня есть друзья, попавшие под мобилизацию, и что произошло?

Чувака забрали, его привезли в военкомат, потом в часть, потом оттуда он уехал на учебу. Он прошел базовую учебу, минимум месяц или полтора просидел где-то на полигоне в каком-то учебном центре, и только после того попал в подразделение.

Командир на него посмотрел и говорит: "Ага, ты такой красивый пришел, но подожди, давай еще немного подготовку с пацанами пройдешь, потому что я что-то тебя стремаюсь в бой сейчас бросать, а то может ты испугаешься окончательно". Поделиться

И вот, как я знаю по собственному опыту, по своим друзьям, ну не было такого случая, что чувака схватили на улице, а завтра он уже на фронте.

Подходят для уточнения данных или там еще для какой-нибудь хе*ни, а там уже начинается: снимают видео, плюются, бросаются, баллончиками пшикают… ТЦК-шники — пида*асы кричат. У него такая работа. Говорят: «Чего ты такой здоровый тут? Почему ты не воюешь?

Часть ТЦК-шников, чтоб вы понимали, это участники боевых действий, которые уже с ранениями или не могут выполнять боевые задачи. И их переводят в ТЦК для выполнения этих задач.

А теперь представьте, как тому ветерану, прошедшему фронт, пострадавшему за государство, возможно даже потерявшему конечность или что-то такое, его перевели в ТЦК, чтобы человек мог продолжить службу в армии, а какой-то гражданский ему говорит: “Иди ты на *уй, бл*дь! Я никуда не уйду! Ты чмо, иди сам воюй!”.

Эти умные говорят: "Не по закону". Где твой закон будет, когда к тебе придет этот "русский Ванька" домой? Ты ему расскажи, какое он имеет право, а какое нет. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Вот взять того юриста, посадить его в самолет, десантировать где-нибудь над Луганском или Донецком, пусть там ходит. Я себе представляю: он к Ваньке подбегает и говорит: "Статья такая-то, закон такой-то, Уголовный кодекс", а Ванька такой: "Ай, бл*дь, все, на*уй, [сдаюсь!]". Юристы все умные. Они все разумны до тех пор, пока не придется призываться в армию, защищать государство.

Расскажу один остроумный момент из моей жизни об одном своем знакомом, имени не буду называть, если он посмотрит интервью, он поймет, что я говорю о нем.

Возник у меня с ним словесный конфликт. Он гражданский, в армии, честно, я его лично не вижу. Это такая категория людей, которым лучше в армию не идти. Может, на какую-то должность логистическую или что-то такого типа, но точно не на боевую должность.

И там, помню, что-то у меня с ним произошла словесная перепалка, и он мне говорит: Ты мне предъявляешь за то, что я не служу. Я ему говорю: "Мне безразлично, что ты не служишь, я тебе за это не предъявляю". Там была совсем другая история, из-за чего мы начали с ним ссориться.

И он мне заявляет: "Если мне придет повестка, я обязательно пойду служить". Проходит две недели или месяц, я не помню точно, ему приходит повестка, и он звонит ко всем своим кентам — как ему отмазаться от армии. Тогда скажи мне, скотина, на*уя ты мне пиз*ишь тогда? Если не хочешь служить — завали е*ало, сиди тихонько. Это я сейчас о нем говорю, не о людях.

Наибольший страх – замороженный конфликт

Эта война затянется очень надолго. Я вот больше всего боюсь, что случится замороженный конфликт, как это произошло, скажем, в период ООС, да?

Я этого просто пи*дец как боюсь, потому что это будут потери людей, живой силы. Это родители будут терять своих детей, дети будут терять своих родителей. Я этого очень сильно боюсь.

Потому что цвет нации потихоньку вымирает. У меня, если грубо сказать, список друзей уменьшился вдвое за время войны.

Родной брат пропал без вести, где он находится — Бог его знает, жив ли он или нет. Должен произойти вот этот, как вы говорите, "щелчок", чтобы люди осознали, что нам необходимо объединиться как в начале полномасштабного вторжения. Поделиться

Некоторые мои друзья не могли попасть в армию, потому что некуда было. Чуваки стояли под военкоматом, и чтобы попасть туда, нужно было даже на 4 дня наперед записываться.

Все тогда ломанулись защищать государство. Наверное, все потому, что сейчас фронт переместился опять-таки на восток Украины. Многие уже привыкли за этот период, что с 14-го года идут боевые действия на востоке.

И они это воспринимают так: "А, это нормально, там постоянно война была". Это ни*уя не нормально. Вот если сейчас пойдут снова на Киев, увидим, какая будет реакция у людей.

Я надеюсь, этого не случится, но люди должны раздупляться, что надо объединяться, нужно идти в армию, и нужно исполнять свой святой долг перед государством. Иначе потом этого государства не будет. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

О тех, кто: "я не пойду воевать, пока дети депутатов не воюют"

Есть такие, кто выехал за границу, и они продолжают помощь, да? Тоже у меня есть друг, он уехал в Польшу. Он прямо говорит, что боится, ему страшно, но помогает.

Он постоянно собирает деньги, покупает машины, снаряжение. Он это все отправляет в Украину и делает свой вклад в победу.

Есть же другие, то чудовище, которое там сидит и говорит: “На*уя донатить, там все воруют, все разбирают, у нас депутаты такие-сякие. Если я буду смотреть, как все вокруг хе*овое, то что мне сказать? До свидания, е*ал я все это делать?

Меня больше всего напрягает: «Я не пойду воевать, пока дети депутатов не воюют». И х*р они своих детей отправят на эту войну. Даже если отправят, то черт, который кричит это, не пойдет на войну. Это просто чудовище, которое ищет себе отмазку, оправдание. Поделиться

Я понимаю, что за нами стоит некоторое количество миллионов мирного населения. Я вижу, какая жизнь сейчас в Киеве, я вижу, какая жизнь сейчас во Львове. Люди живут нормально, живут они прекрасно. Живут так, как до полномасштабного вторжения. То есть в большинстве, да? Работают заведения, работают клубы, работают рестораны.

Благодаря чему это все работает? Если бы 24 февраля народ не объединился, х*р бы сейчас такое было. Висел бы во Львове на Ратуше русский флаг и назывались бы у нас все улицы Ленина или еще как-то, жгли бы наши учебники.

Когда была Харьковская контроперация, мы дошли до Купянска. И когда уже из Купянска выбили противника, то мы вошли в одну из школ. Простите, я просто оху*л. Даже есть в интернете видео, как мы ходим по классу и сдираем наклеечки, где они русскими словами заклеивали украинские слова. Триколоры там понаклеивали. Во-первых, они были настолько ленивы, чтобы привезти свои какие-то там таблички, алфавиты. Они просто "исправляли" наши. На столах стояли эти портфели «Единая Россия». Так называемые спонсоры к 1 сентября.

На трофейной машине в украинском Купянске, сентябрь 2022 года

Россияне сдавались в плен и открыли огонь

Говорят, что я там сейчас в розыске нахожусь. После Петропавловки даже на какие-то руснявые паблики они меня забросили, сейчас даже зачитаю. Так много интересного узнал. Оказывается, я вроде бы наркоман, что я там и еще какой-то х*р в стакане. Так, как они обо мне написали? “Этот мужчина совершил тяжкое преступление и разыскивается властями Российской Федерации. Извините, что на русском. Если у вас есть информация о нем, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Они начали раздувать о бое за Петропавловку. Якобы мы там "поубивали невинных мальчиков в трусиках", которые хотели сдаваться. Х*р там те "мальчики в трусиках" сдавались! Ни*ера себе! Мы тогда после Купянска приступили к зачистке Петропавловки.

В Петропавловке спецура засела в одном из зданий. Это кафешка, она сразу за перекрестком. До этого они выкатились двумя БМП-2М. И эти два БМП-2М были успешно размотаны легионерами при поддержке 92-й бригады.

Архивное фото с трофейным БПМ-2М

Первое попадание в эту одну БМПшку – это как раз наш легионер из NLAW попал. Тогда машины остановились, поскольку было повреждено моторно-трансмиссионное отделение.

Те русские мальчики спрятались внутри здания. Когда легионеры производили зачистку соседних построек вокруг того здания, они начали открывать по нам огонь.

У меня тогда было, по-моему, трое раненых на тот момент. Один тяжелый, получил ранение в лицо. Ему операцию даже делали, потом собирали заново лицо, челюсть.

И бой с ними завязался там внутри. Вроде постарались с ними выйти на контакт.

Один "русский мальчик" пытался к нам выйти. Но в тот момент, когда он выходил к нам, оказывается, сзади него сидел второй русский мальчик за углом, который просто начал стрелять по нам. Поделиться

Упал сначала наш легионер, и после этого уже падают "русские мальчики". А они там расписали, что мы убили якобы "невинных пленных", убили якобы "невинных бедных русских солдатиков, которые хотели сдаться, вышли на переговоры".

Начнем с того, какого х*ра они там делали? Они из Якутии! Шевроны смотрели — Якутия. Где Петропавловка, Харьковская область, Украина, а где Якутия? Скажите, какого х*я ваш "русский мальчик" там делал? Да, якобы на "учениях" заблудились. Не хе*а себе! Из Якутии сюда припи*довали и заблудились.

Архивное фото с пленными оккупантами

После Харьковского контрнаступления, кажется, уже тогда прошло 4 или 5 месяцев, я уехал в свой первый отпуск в апреле 23-го года. Это был мой первый отпуск с начала полномасштабного вторжения.

И в разговоре какие-то друзья подняли тему “Что там вообще ваше это Харьковское контрнаступление? Россияне якобы сами съе*ались”. Так хотелось пере*бать в тот момент. Там во время наступления столько людей полегло, столько техники сгорело. Поделиться

Хотя оно было освещено, будто все так просто было, ни х*ра оно так просто не было, поверьте. Там потери у нас были достаточно существенны. Если мы сейчас выдохнемся, то мы уже выдохнемся до конца.

Воинам нужна морально-психологическая помощь

А у кого кукуха не едет? Думаете, бойцы, сидящие там на фронте, у них там все шикарно и прекрасно? Поверьте, об этом много можно говорить.

Тоже такой вопрос: морально-психологическая помощь нашим бойцам. Очень сильно она потребуется. Она и сейчас нужна, она потребуется и после войны. На этом нужно очень сильно акцентировать внимание.

Я по себе сужу, что я, допустим, приехал в отпуск, и у меня панический страх. Поделиться

Находясь во Львове, когда я вижу, какая там жизнь, как все там работает, развивается, люди ходят, гуляют, радуются жизни, магазины... У меня просто был панический страх. Мне нужно было неделю чисто адаптации, чтобы привыкнуть ко всему.

Свет ночью. Мама меня спрашивает, зачем я по всему дому выключаю свет. А я уже по привычке свет выключил, шторы позадвигал, слава Богу, каску с ночным видением с собой не взял. Так бы еще по дому в этой хе*не гулял.

Когда закончится война

Сколько будет продолжаться война? Само собой очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что это еще неизвестно.

Это зависит от того, как мы будем бороться.

Поэтому, если люди хотят просто сидеть дома и надеяться на эти силы, средства, которые у нас уже есть, что мы вот-вот ломанемся, прорвем противника, дойдем до государственной границы, и все, победа, радуга засияет над Украиной, все счастливы , все радуются — х*р так будет.

Война затянется еще, к сожалению, на определенный период. Пока у нас проблемы с живой силой и вооружением, то есть техника, FPV-дроны, авиация, оно еще будет тянуться. Поделиться

У противника превосходящие силы, но мы как-то еще его время от времени штурмуем и продвигаемся дальше. Мы его подвигаем на некоторых направлениях, но на некоторых направлениях, к сожалению, противник подвигает нас. Это видно по Deep State Map, это может любой человек отследить.

А время после войны… Это будет очень тяжелое время. Люди пусть не надеются на мирное и спокойное время. Это, считайте, восстанавливать государство нужно будет.

У нас разрушены большие города, у нас засеяны минами поля, неразорванными снарядами… Это годы разминирования, это годы восстановления, это экономику ставить на ноги, опять же борьба с той же коррупцией. Если ее после войны не искоренить, она нас загонит в еще большую жопу, чем есть.

Половина Вооруженных сил держится на волонтерах

В первую очередь, я считаю, что необходимо наладить государственное производство бронетехники, авиации и тех же FPV-дронов. Для начала чтобы хотя бы те FPV-шки начать клепать.

Потому что когда волонтер или волонтерка сидит на кухне у себя эту х*рню сама паяет, там второй час ночи, третий, и 20-30-й дрон доделывает — это одно.

Когда будет государственное производство, оно будет на конвейере постоянно поставляться в Вооруженные Силы. Поверьте, оно сыграет чрезвычайную роль!

Вот взять условно пехотный батальон, создать в том пехотном батальоне ударную роту БПЛА. Скажем, условно эта ударная рота БПЛА на постоянной основе получает дроны, какое-то большое количество каждую неделю или каждый месяц.

Пехоте уже не надо будет рисковать своей жизнью, чтобы пи*довать в окопы противника, вступать с ним в контактный бой, потому что я сначала за*уярю их артой, потом FPV-шками добью все, что там двигается и не двигается, даже к ним позалетаю, а потом пехота победным маршем просто войдет.

Если там кто-то есть — пленит или добьет, и все. Такая обычная хе*ня за 500 долларов спасает десятки человеческих жизней, уничтожая противника.

Наши волонтеры вообще делают титаническую работу. Я вам скажу, что 50% вооруженных сил, если не больше, держится чисто на волонтерах. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Приведу пример: мое подразделение получило два хамера. Они пришли без башни. То есть, это была просто бронированная машина, которая может доставлять личный состав на поле боя. Когда начали спрашивать о том, чтобы установить эти башни, куда обратиться, пошло-поехало — только собирать собственные средства, только заказывать через компанию.

Слава Богу, у нас есть в Украине фабрика, которая производит их, у них есть официальная лицензия, они производят бронетехнику и вооружение.

Благодаря волонтерам собрали один миллион гривен и установили на обе машины эти башни. Теперь они не просто уезжают и доставляют пехоту на поле боя, они еще и поддерживают ее огнем.

Волонтерская помощь нам нужна как кислород. Без волонтеров мы уже давным-давно загнулись бы, я не шучу. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Недавно украинская певица alyona alyona выступила, там не только она, а еще там было определенное количество наших поп-звезд, если их правильно так называть, или рэп-звезд.

Так меня очень возмутило, когда она сказала, что я не делаю репосты, поскольку у меня страница “падает”. Я думаю, ни*уя себе, женщина! Вот, понимаете, у нее падают подписки, а где-то падают люди, на поле боя падают солдаты. Поделиться

Что ей важнее будет? Она сделала свой вывод. Честно, отношение народа к ней сильно изменится. Само собой, там будет какая-то публика, которая ее будет поддерживать, но ей будет очень тяжело вернуть к себе то доверие и любовь, которая у нее была до этого.

Сколько она уже записала патриотической музыки? Но этой одной фразой она себе все перечеркнула.

Кого не нужно отправлять в армию

Более глобально в перспективе, в первую очередь, это касается вообще государства, не надо забивать на Вооруженные Силы. Сами видели, что случилось с Вооруженными Силами с периода 91-го года по 2014-й.

Вооруженные Силы сокращали, финансирование уменьшалось, не было нормальных поставок ни техники, ни вооружения, ни х*ра. И когда наступил 14-й год, наступил полный пиз*ец.

Сами видели, в каком состоянии находились Вооруженные Силы. Вырулили тогда за счет добровольческих формирований, вырулили за счет волонтеров также и того, что тогда называлось Вооруженными Силами. Сейчас, по сравнению с 14-м годом, точнее к 14-му году, у нас очень мощная и большая армия.

Если дальше на нее будет забиваться х*р, и армия будет использоваться как средство наказания, это до добра никогда не доведет. Впоследствии она снова опустится до того уровня, на котором была до войны, то есть до 14-го года, противник снова начнет все свои действия.

Ян «Кеноби» во время обороны Киевщины, март 2022 года

Всю историю существования нашего государства, всю историю у нас – война с Россией. Как и было сказано ранее, это не только на одном Путине завязано. До Путина были тоже некоторые исторические личности неприятные.

Следует отметить, что не нужно применять армию как меру наказания для нарушителей. Армия должна быть элитой. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Это именно наш оплот обороны нашего государства. От них зависит наше будущее. Если вы там возьмете, отправите, скажем, дядю Степана, который пьяный вечером возвращался с работы, его остановили на КПП на блокпосте, и отправили в военкомат, мобилизовали, и его потом отправляют на фронт — он не хочет воевать, он ожидает выйти на позиции и готов сдаться в плен в любой момент… Таких людей сюда не нужно отправлять.

Мы не свалка, мы не исправительная колония. Армия должна быть элитой. Поделиться

Что нельзя спрашивать у военных

Людям необходимо иметь все-таки уважение к своим Вооруженным Силам, к своим воинам, возвращающимся с фронта домой. И им нужна нравственная поддержка, им нужна психологическая поддержка.

Не надо его грузить вопросами “А что там? А когда закончится война? А где? А когда? Человек только вернулся с войны. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Человек видел такие вещи, которые обычному человеку нельзя видеть и не желательно видеть. И для него это психологическая травма.

Есть такие воины, которые возвращаются и рассказывают: "Да все, мне нормально, я себя нормально чухаю" - поверьте, это все пи*деж. В голове у него такая каша происходит…

Человек провел, скажем, год-два на фронте, безвыездно или с какими-то короткими ротациями, он постоянно видел смерть. Он на наблюдательный пункт как выходит — повсюду лежат трупы россиян. Он видит это постоянно. Для него это уже норма.

И когда он возвращается в мирную жизнь, ему очень тяжело адаптироваться. Этим людям необходима поддержка.

Я не говорю, что все военные больные на голову. Просто это живой человек, который прошел чрезвычайно трудный путь ради того, чтобы вы могли нормально жить.

И не надо его там ничем грузить, просто поддержите его и все.