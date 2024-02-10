Комбат Інтернаціонального легіону: 50% ЗСУ тримається на волонтерах

Для українських військ є надзвичайно важливою допомога волонтерів. Водночас Україні в першу чергу потрібно налагодити масштабне виробництво FPV-дронів. Про це розповів заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» в інтерв'ю online.ua.
Важливість волонтерів для ЗСУ
Ян «Кенобі» наводить приклад: його підрозділ отримав два хамери без башти. Це означає, що ці машини могли б доставляти особовий склад на поле бою, але без вогневої підтримки.
Що потрібно зробити Україну в першу чергу
«Кенобі» вважає, що в першу чергу, Україні необхідно налагодити державне виробництво бронетехніки, авіації та FPV-дронів.
Якщо умовний піхотний батальйон матиме ударну роту БПЛА, яка на постійній основі отримуватиме дрони кожен тиждень або кожен місяць, то піхоті вже не треба буде ризикувати своїм життям, щоб йти в окопи противника, вступати з ним в контактний бій.
Бо спочатку можна вдарити по ворогу артилерією, потім добити дронами, а потім піхота просто зайде.
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