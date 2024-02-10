Комбат Інтернаціонального легіону: 50% ЗСУ тримається на волонтерах

Для українських військ є надзвичайно важливою допомога волонтерів. Водночас Україні в першу чергу потрібно налагодити масштабне виробництво FPV-дронів. Про це розповів заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» в інтерв'ю online.ua.

Важливість волонтерів для ЗСУ

Наші волонтери взагалі роблять титанічну роботу. Я вам скажу, що 50% Збройних Сил, якщо не більше, тримається чисто на волонтерах. Поширити

Ян «Кенобі» наводить приклад: його підрозділ отримав два хамери без башти. Це означає, що ці машини могли б доставляти особовий склад на поле бою, але без вогневої підтримки.

Завдяки волонтерам зібрали один мільйон гривень і встановили на обидві машини ці башти. Тепер вони не просто їдуть і доставляють піхоту на поле бою, вони ще й підтримують її вогнем. Поширити

Волонтерська допомога потрібна нам просто як кисень. Без волонтерів ми вже давним-давно загнулися б, я не жартую. Ян «Кенобі» заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону

Що потрібно зробити Україну в першу чергу

«Кенобі» вважає, що в першу чергу, Україні необхідно налагодити державне виробництво бронетехніки, авіації та FPV-дронів.

Бо коли волонтер або волонтерка сидить на кухні в себе FPV-дрон паяє, там друга ночі, третя, і 20-30-й дрон доробляє — це одне. Коли буде державне виробництво, воно буде на конвеєрі постійно постачатися в Збройній Сили. Повірте, воно відіграє надзвичайну роль! Поширити

Якщо умовний піхотний батальйон матиме ударну роту БПЛА, яка на постійній основі отримуватиме дрони кожен тиждень або кожен місяць, то піхоті вже не треба буде ризикувати своїм життям, щоб йти в окопи противника, вступати з ним в контактний бій.

Бо спочатку можна вдарити по ворогу артилерією, потім добити дронами, а потім піхота просто зайде.