В Україні не буде миру, поки існує сама Росія. Про це розповів заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» в інтерв'ю online.ua.
Миру не буде, поки існує Росія
Ян «Кенобі» переконаний, що єдиний можливий шлях до миру — це розпад Росії на республіки.
«Кенобі» вважає, що навіть після перемоги України, хто б не став до влади в Росії, через певну кількість років знову почнеться війна.
«Кенобі» нагадує, що Путіна не було за часів Петра І, але й тоді знищували Україну. Путіна не було в радянські часи, але все одно був напад на Україну.
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