У РФ кривавий карлик і його свита наживаються на людях — комбат Інтернаціонального легіону
Категорія
Світ
Дата публікації

У РФ кривавий карлик і його свита наживаються на людях — комбат Інтернаціонального легіону

Росія
Джерело:  online.ua

В Україні не буде миру, поки існує сама Росія. Про це розповів заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» в інтерв'ю online.ua.

Миру не буде, поки існує Росія

Ян «Кенобі» переконаний, що єдиний можливий шлях до миру — це розпад Росії на республіки.

Я не знаю, яка має статися надприродна зміна, щоб нарешті настав мир. Якщо [Росія] розвалиться на дрібні республіки, може тоді в нас і з’явиться якийсь шанс на існування. Це пострадянська країна, яка живе в корупції весь час свого існування, там панує панібратство, там усім керує кривавий карлик і його свита, і вони наживаються на людях, будують собі замки, в прямому сенсі слова.

«Кенобі» вважає, що навіть після перемоги України, хто б не став до влади в Росії, через певну кількість років знову почнеться війна.

У нас не буде миру до того моменту, поки існує сама Росія. Усю історію існування України та Росії, Росія нападала на Україну.

Ян «Кенобі»

Ян «Кенобі»

заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону

«Кенобі» нагадує, що Путіна не було за часів Петра І, але й тоді знищували Україну. Путіна не було в радянські часи, але все одно був напад на Україну.

Якщо від'їхати від Москви, я не знаю, кілометрів 20-30, таке враження, що ти заїхав в якийсь залупос*анськ. Ні газу, ні електрики, ні*ріна. Люди пишуть листи: “Путін, памагі, прішлі нам драва”. Я уже прикидаю, як Путін сидить, рубає дрова і думає: ”Там піз*ец, у Мухосранську люди замерзають, треба дрова їм відправити”.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
«Семеро легіонерів витримали оборону проти 60-ти орків» — командир “Кенобі” про мотивацію бійців Інтернаціонального легіону
Кенобі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Комбат Інтернаціонального легіону «Кенобі» про мобілізацію, ухилянтів та майбутнє після війни
Ян «Кенобі»
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Краще піти зараз. Комбат Інтернаціонального легіону про страх перед мобілізацією
Ян «Кенобі»

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?