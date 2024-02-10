В Україні не буде миру, поки існує сама Росія. Про це розповів заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» в інтерв'ю online.ua.

Миру не буде, поки існує Росія

Ян «Кенобі» переконаний, що єдиний можливий шлях до миру — це розпад Росії на республіки.

Я не знаю, яка має статися надприродна зміна, щоб нарешті настав мир. Якщо [Росія] розвалиться на дрібні республіки, може тоді в нас і з’явиться якийсь шанс на існування. Це пострадянська країна, яка живе в корупції весь час свого існування, там панує панібратство, там усім керує кривавий карлик і його свита, і вони наживаються на людях, будують собі замки, в прямому сенсі слова. Поширити

«Кенобі» вважає, що навіть після перемоги України, хто б не став до влади в Росії, через певну кількість років знову почнеться війна.

У нас не буде миру до того моменту, поки існує сама Росія. Усю історію існування України та Росії, Росія нападала на Україну. Ян «Кенобі» заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону

«Кенобі» нагадує, що Путіна не було за часів Петра І, але й тоді знищували Україну. Путіна не було в радянські часи, але все одно був напад на Україну.