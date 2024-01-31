«Семеро легіонерів витримали оборону проти 60-ти орків» — командир “Кенобі” про мотивацію бійців Інтернаціонального легіону

Учасники проєкту “Український свідок”, який публікує хроніки українського спротиву російському окупанту, в рамках проведення інтерв'ю на Бахмутському напрямку поспілкувалися із заступником командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону Яном із позивним «Кенобі».
Іноземці з різних країн воюють за Україну – Кенобі
Журналістка розпитала “Кенобі” – одного з командирів підрозділу – про те, як влаштований Інтернаціональний легіон, чому іноземці зі всього світу лишають мирне життя вдома та їдуть воювати в Україну, аби протистояти російській навалі.
З відео ви зможете дізнатися, які країни представлені у Легіоні та яку роль у ньому виконують українці.
Командир батальону Інтернаціонального легіону повідомив про мужність та професіоналізм своїх бійців.
«Кенобі» також розказав подробиці участі у боях за Київщину та як отримав поранення під час оборони Гостомеля.
Фільм про Інтернаціональний легіон ЗСУ
Online.UA за сприяння ГУР МО України створила документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів", у якій зібрані вражаючі історії іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Іноземні легіонери дають відсіч московській армії разом з військовослужбовцями ЗСУ. Хто ці гідні люди? Яка їхня мотивація? Як вони воюють і що відчувають? Про все це у фільмі «Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів».
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