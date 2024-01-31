«Семь легионеров выдержали оборону против 60-ти орков» — командир "Кеноби" о мотивации бойцов Интернационального легиона
Категория
Украина
Дата публикации

«Семь легионеров выдержали оборону против 60-ти орков» — командир "Кеноби" о мотивации бойцов Интернационального легиона

Кеноби
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Источник:  online.ua

Участники проекта "Украинский свидетель", публикующий хроники украинского сопротивления российскому оккупанту, в рамках проведения интервью на Бахмутском направлении пообщались с заместителем командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона Яном с позывным "Кеноби".

Иностранцы из разных стран воюют за Украину – Кеноби

Журналистка расспросила "Кеноби" – одного из командиров подразделения – о том, как устроен Интернациональный легион, почему иностранцы со всего мира оставляют мирную жизнь дома и едут воевать в Украину, чтобы противостоять российскому нашествию.

Посмотрев видео, вы сможете узнать, какие страны представлены в Легионе и какую роль в нем играют украинцы.

Иностранцы постоянно прибывают, наплыв их непрерывный… Есть такие люди, которые продают все, что у них есть, чтобы уехать в Украину, – говорит Кеноби.

Командир батальона Интернационального легиона сообщил о мужестве и профессионализме своих бойцов.

Достаточно знаковых для нас лиц, которые выполняли боевые задания на самом высоком уровне, – добавляет он.

“Кеноби” также рассказал подробности участия в боях за Киевщину и как получил ранения во время обороны Гостомеля.

Фильм об Интернациональном легионе ВСУ

Online.UA при содействии ГУР МО Украины создала документальный проект "Интернациональный Легион. Воля без границ", в которой собраны впечатляющие истории иностранцев, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ с начала полномасштабного вторжения России.

Иностранные легионеры дают отпор московской армии вместе с военнослужащими ВСУ. Кто эти достойные люди? Какова их мотивация? Как они воюют и что ощущают? Обо всем этом в фильме «Интернациональный легион. Воля без границ».

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