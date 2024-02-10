Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» в інтерв'ю online.ua розповів, що варто не чекати, а обирати фах та мобілізовуватись вже зараз.

Чому варто мобілізовуватись вже зараз

Ян «Кенобі» каже, що зараз проблема в тому, що люди закінчуються.

І настане такий момент, що, можливо, доведеться всім потрапити туди. Це вже так, перебільшую, що всі будемо. Але зараз, поки люди сидять, на сраці рівно і думають: “Я там перечекаю, коли вже настане моя черга”. Поширити

Поки є зараз можливість, поки є шанс, краще піти зараз, обрати спеціальність, відучитися по фаху і працювати за певним фахом.

«Кенобі» каже, що люди бояться, що їх привезуть до військкомату насильно, там підпишуть якісь папери, одягнуть бронекаску, форму, дадуть автомат, привезуть на позиції і скажуть: “Мікола, сіді здєсь, умірай”.

Люди того бояться, але вони просто не усвідомлюють. Армія — це мікродержава всередині держави. Усе, що є в цивільному житті, повторюється і в армії. І от поки є зараз можливість, поки не настав критичний момент, краще вже зараз обрати і піти працювати за якимось фахом. Ян «Кенобі» Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону

За словами «Кенобі», зараз відправляють на курси навчання за кордон, існує багато фахових курсів всередині країни. У навчальних центрах готують снайперів, ПТУРистів, водіїв, танкістів.

Людина була в цивільному житті трактористом — будь ласка, садимо тебе за танчик, проходиш курс навчання, якщо це якийсь совдеповський танчик, там, скажімо, 64-ка, 72-ка — сидиш вчишся на ньому. Поширити

Якщо це щось більш сучасне або європейське, “Леопард”, “Абрамс” — треба їхати за кордон на навчання, якщо ти пройшов фахову підготовку і тобі підтвердили, що ти фахівець — починаєш службу.

Комбат Інтернаціонального легіону згадує, що військові, які на «Бредлі» знищили ворожий Т-90 пройшли підготовку за кордоном, а командир машини казав, що у War Thunder грав.