Заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України Ян із позивним «Кенобі» в інтерв'ю online.ua розповів, що варто не чекати, а обирати фах та мобілізовуватись вже зараз.
Чому варто мобілізовуватись вже зараз
Ян «Кенобі» каже, що зараз проблема в тому, що люди закінчуються.
Поки є зараз можливість, поки є шанс, краще піти зараз, обрати спеціальність, відучитися по фаху і працювати за певним фахом.
«Кенобі» каже, що люди бояться, що їх привезуть до військкомату насильно, там підпишуть якісь папери, одягнуть бронекаску, форму, дадуть автомат, привезуть на позиції і скажуть: “Мікола, сіді здєсь, умірай”.
За словами «Кенобі», зараз відправляють на курси навчання за кордон, існує багато фахових курсів всередині країни. У навчальних центрах готують снайперів, ПТУРистів, водіїв, танкістів.
Якщо це щось більш сучасне або європейське, “Леопард”, “Абрамс” — треба їхати за кордон на навчання, якщо ти пройшов фахову підготовку і тобі підтвердили, що ти фахівець — починаєш службу.
Комбат Інтернаціонального легіону згадує, що військові, які на «Бредлі» знищили ворожий Т-90 пройшли підготовку за кордоном, а командир машини казав, що у War Thunder грав.
З «Бредлі» спалити Т-90. Хто в це повірить? Це на грані фантастики. Це я розумію, що людина була патріотично налаштована, вона була готова боротися до останнього в той момент.
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