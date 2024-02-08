Рада допрацює законопроєкт про мобілізацію до другого читання
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада допрацює законопроєкт про мобілізацію до другого читання

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Профільний комітет Ради буде дооопрацьовувати новий законопроект по мобілізації, який 7 лютого був прийнятий в першому читанні. Є вже декілька моментів, що вже знаходяться в роботі.

Що хочуть допрацювати в новому законопроєкті про мобілізацію

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що до ухваленого в першому читанні урядового законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації «у всіх є питання», над якими профільний комітет працюватиме до другого читання.

Зокрема, Арахамія перелічив три аспекти законопроєкту, які опрацюють:

  • щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, — хочуть залишити все в редакції чинного законодавства;

  • переглянуть підхід до аспірантів — остаточного рішення немає, «шукатимуть компроміс»;

  • блокування рахунків.

Останній пункт, який є у законопроєкті, Арахамія назвав «точно неприйнятною нормою», яку, за його словами, навряд чи хтось підтримує в парламенті.

Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян, — заявив він.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

Глава фракції Слуга народу

Також, за словами Арахамії, парламентарі ще раз переглянуть підхід до аспірантів. Нардеп зазначив, що наразі фінального рішення ще немає − шукатимуть компроміс.

Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато, − підсумував глава фракції "Слуги народу".

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.

Раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України, втім він закликав Парламент ухвалити законопроєкт у першому читанні.

30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.

Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою.

Виняток − лише ті, кого визнали непридатними.

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