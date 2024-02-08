Рада допрацює законопроєкт про мобілізацію до другого читання

Профільний комітет Ради буде дооопрацьовувати новий законопроект по мобілізації, який 7 лютого був прийнятий в першому читанні. Є вже декілька моментів, що вже знаходяться в роботі.
Що хочуть допрацювати в новому законопроєкті про мобілізацію
Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що до ухваленого в першому читанні урядового законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації «у всіх є питання», над якими профільний комітет працюватиме до другого читання.
Зокрема, Арахамія перелічив три аспекти законопроєкту, які опрацюють:
щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, — хочуть залишити все в редакції чинного законодавства;
переглянуть підхід до аспірантів — остаточного рішення немає, «шукатимуть компроміс»;
блокування рахунків.
Останній пункт, який є у законопроєкті, Арахамія назвав «точно неприйнятною нормою», яку, за його словами, навряд чи хтось підтримує в парламенті.
Також, за словами Арахамії, парламентарі ще раз переглянуть підхід до аспірантів. Нардеп зазначив, що наразі фінального рішення ще немає − шукатимуть компроміс.
Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію
7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.
Раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить низку норм, які суперечать Конституції України, втім він закликав Парламент ухвалити законопроєкт у першому читанні.
30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.
В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.
Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою.
Виняток − лише ті, кого визнали непридатними.
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